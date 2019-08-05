Арестован призывавший к расправе над детьми силовиков блогер

Блогер Владислав Синица, известный под псевдонимом Макс Стеклов, был заключен под стражу по обвинению в экстремизме, сообщают СМИ.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Синице меры пресечения в виде содержания под стражей», – цитирует решение судьи ТАСС.

Ранее следователь в ходе заседания суда сообщил, что Синица признался, что размещал в соцсетях под ником «Макс Стеклов» угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии.

Блогер Макс Стеклов (Владислав Синица) в преддверии несанкционированного митинга в Москве 3 августа призвал к расправе над детьми силовиков, занимающихся охраной общественного порядка во время публичных мероприятий. Публикацию резко раскритиковали другие интернет-пользователи, журналисты и блогеры.

В воскресенье в отношении Синицы было возбуждено уголовное дело. Блогер задержан. Следствие намерено ходатайствовать о заключении Синицы под стражу.