Генпрокуратура попросила изменить наказание Устинову

Генпрокуратура просит изменить приговор актеру Павлу Устинову из-за чрезмерно сурового наказания.

«Генеральная прокуратура РФ не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий, полагая в то же время, что приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости», – сказал Куренной, передает ТАСС.

По этой причине Генпрокуратура «просит изменить приговор Тверского районного суда Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы».

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение к бойцу ОМОНа насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Устинов не признал вину, заявив, что на несанкционированной акции 3 августа оказался случайно.

За защиту интересов Устинова взялся адвокат Анатолий Кучерена.

Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс. В его поддержку выступили секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и журналист, депутат Сергей Шаргунов, российские актеры Сергей Безруков, Кристина Асмус, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Максим Виторган, Евгений Стычкин, Павел Деревянко и Ирина Горбачева.

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал новую видеозапись задержания Устинова.