Суд назначил дату проверки законности приговора Устинову

Московский городской суд в четверг, 26 сентября, рассмотрит жалобу защиты и представление прокуратуры на приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на три с половиной года за применения насилия к бойцу ОМОН на несанкционированной акции в Москве.

«Апелляционная жалоба защиты Устинова и представление прокуратуры будет рассмотрено Мосгорсудом в 10.00 мск 26 сентября», – передает ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила РИА «Новости», что суд получил представление Генпрокуратуры о смягчении наказания актеру.

Между тем в пятницу, 20 сентября, решится, отпустят ли Устинова на свободу до рассмотрения апелляции – об этом тоже просили и Генпрокуратура, и защита.

Ранее Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову из-за чрезмерно сурового наказания.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение к бойцу ОМОНа насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Устинов не признал вину, заявив, что на несанкционированной акции 3 августа оказался случайно.

Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс. В его поддержку выступили секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и журналист, депутат Сергей Шаргунов, российские актеры Сергей Безруков, Кристина Асмус, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Максим Виторган, Евгений Стычкин, Павел Деревянко и Ирина Горбачева. За защиту интересов Устинова взялся адвокат Анатолий Кучерена.