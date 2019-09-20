Мосгорсуд освободил Устинова

Московский городской суд в пятницу, 20 сентября, освободил Павла Устинова до апелляции на приговор. Актер, осужденный за вывих плеча у росгвардейца на несанкционированной акции в Москве, выйдет из СИЗО до конца дня.

«Суд постановил: изменить меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде», – огласила решение судья Юлия Манеркина, слова которой передает РИА «Новости».

«Обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, изменились», – говорится в решении суда.

Устинов отпущен под подписку о невыезде, передает ТАСС.

В суде представитель Генеральной прокуратуры России Анастасия Зверева попросила освободить Устинова из СИЗО под подписку о невыезде в связи с поручительством руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина и положительными характеристиками.

«Тяжесть содеянного имеет место быть, но сбор доказательств завершен, кроме того, Устинов не может воспрепятствовать следствию», – сказала она, отметив, что актер зарегистрирован в Московской области и имеет положительные рекомендации по службе. Кроме того, Устинов ранее не судим, воспитывался в многодетной семье.

Сам Устинов по видео-конференц-связи на заседании Мосгорсуда заявил, что не намерен скрываться или угрожать участникам процесса.

Ранее Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову из-за чрезмерно сурового наказания. Московский городской суд в четверг, 26 сентября, рассмотрит законность приговора Устинову.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение к бойцу ОМОНа насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Устинов не признал вину, заявив, что на несанкционированной акции 3 августа оказался случайно.

Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс. В его поддержку выступили секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и журналист, депутат Сергей Шаргунов, российские актеры Сергей Безруков, Кристина Асмус, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Максим Виторган, Евгений Стычкин, Павел Деревянко и Ирина Горбачева.

За защиту интересов Устинова взялся адвокат Анатолий Кучерена. По его ходатайству прокуратура обжаловала меру пресечения актеру.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявляла, что не видит политики в деле Устинова. Омбудсмен подчеркивала, что актер содержится в СИЗО необоснованно. Представитель уполномоченного присутствовал на суде по делу Устинова.