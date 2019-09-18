В суд по делу Устинова придет представитель Москальковой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направит сотрудника своего аппарата в суд, где будет рассматриваться апелляция по делу в отношении актера Павла Устинова, сообщили в ее пресс-службе.

«В зоне особого контроля уполномоченного находятся обращения по поводу Павла Устинова, в отношении которого вынесен приговор. В целях соблюдения прав человека и гражданина Москалькова направляет своего сотрудника в апелляционный суд», – передает РАПСИ сообщение пресс-службы.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд 23 сентября начнет рассмотрение жалобы на приговор актеру Павлу Устинову, который был осужден на три с половиной года колонии за нападение на бойца ОМОНа.

Адвокат Шота Горгадзе в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил перспективы пересмотра дела Устинова.