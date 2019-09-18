Мосгорсуд назначил рассмотрение жалобы на приговор Устинову на 23 сентября

В понедельник Мосгорсуд начнет рассмотрение жалобы на приговор актеру Павлу Устинову, который был осужден на три с половиной года колонии за нападение на бойца ОМОНа, сообщил его адвокат Дмитрий Чешков.

«Мне сообщили, что рассмотрение назначено на 14.35 мск 23 сентября», – передает его слова ТАСС.

Ранее адвокат Шота Горгадзе в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил перспективы пересмотра дела Устинова.

Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем с половиной годам лишения свободы за применение насилия к бойцу ОМОНа. В поддержку осужденного ранее выступили Константин Райкин, актеры Александр Паль, Максим Виторган, Никита Ефремов и другие. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал приговор актеру Устинову «вопиющей несправедливостью».

Адвокат Анатолий Кучерена заявил, что намерен защищать Павла Устинова.