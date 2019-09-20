Блогеры отреагировали на освобождение Устинова

Журналисты и блогеры, писатели, общественные деятели в социальных сетях активно обсуждают решение Московского городского суда освободить под подписку о невыезде актера Павла Устинова, осужденного на три с половиной года за вывих плеча бойцу ОМОН на несанкционированной акции в Москве.

«Отпустили. Ч.Т.Д.», – отметила главред RT Маргарита Симоньян.

«Отвоевали!» – написала телеведущая Ксения Собчак.

«Павел Устинов на свободе, и это круто! Но победа, о которой так много сейчас говорят, должна состояться 26 сентября отменой неправосудного приговора. Только так – и никак иначе», – подчеркнула телеведущая Тина Канделаки.

Сообщение об освобождении Устинова разместили на своих страницах писатель Сергей Минаев и телеведущий Владимир Соловьев.

Ранее в пятницу Московский городской суд освободил Устинова до апелляции на приговор. Актер, осужденный за вывих плеча у росгвардейца на несанкционированной акции в Москве, выйдет из СИЗО до конца дня.

Ранее Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову из-за чрезмерно сурового наказания. Московский городской суд в четверг, 26 сентября, рассмотрит законность приговора Устинову.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение к бойцу ОМОНа насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Устинов не признал вину, заявив, что на несанкционированной акции 3 августа оказался случайно.

Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс. За защиту интересов Устинова взялся адвокат Анатолий Кучерена. По его ходатайству прокуратура обжаловала меру пресечения актеру.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявляла, что не видит политики в деле Устинова. Омбудсмен подчеркивала, что актер содержится в СИЗО необоснованно. Представитель уполномоченного присутствовал на суде.