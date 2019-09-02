Анкара заявила об отсутствии переговоров по Су-35 и Су-57

Россия и Турция в настоящее время не ведут переговоры о покупке истребителей Су-35 и Су-57, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В конце августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что не исключает возможность покупки Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.

Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском на прошлой неделе интересовался у российского лидера Владимира Путина истребителем Су-57, в том числе возможностью его покупки. Кроме того, сообщалось об интересе турецкого лидера к истребителю МиГ-35.

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