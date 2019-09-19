Лавров провел переговоры с Маасом и поздравил его с днем рождения

Министр иностранных дел Серей Лавров в ходе телефонного разговора со своим немецким коллегой Хайко Маасом обсудил выполнение «формулы Штайнмайера» в Донбассе. Также Лавров поздравил Мааса с днем рождения.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Главы ведомств обсудили также пути «разведения сил и средств на пилотных участках в Петровском и Золотом. Рассмотрена ситуация в связи со срывом делегацией Киева в ходе заседания Контактной группы в Минске 18 сентября согласования соответствующих предложений, ранее одобренных на встрече советников лидеров стран «нормандского формата», – говорится в сообщении на сайте МИДа.

Накануне Лавров и Маас также обсудили в телефонном режиме выполнение «Минских соглашений».