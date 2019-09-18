Лавров обсудил с главой МИД Германии выполнение Минских соглашений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с немецким коллегой Хайко Маасом обсудил перспективы выполнения Минских соглашений после переговоров Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«Обсуждены перспективы выполнения Минского комплекса мер по урегулированию на Украине в ситуации, когда предложения, рассмотренные на встрече внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата, не были поддержаны представителем Киева на заседании Контактной группы в Минске 18 сентября 2019 года», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее Лавров заявил, что после встречи экспертов «нормандского формата» наметились подвижки в выполнении минских соглашений по Донбассу.

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