Лавров заявил о появлении надежды на прогресс в разрешении конфликта в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в урегулировании в Донбассе появились подвижки.

Глава МИД отметил, что эти подвижки дают надежду на дальнейшее продвижение вперед, передает ТАСС.

Напомним, В среду контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала бессрочное перемирие в регионе.

представитель Киева контактной группы Роман Бессмертный заявил, что договоренность запрещает вести любой огонь в регионе.