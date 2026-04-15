Врач из Екатеринбурга спасла мальчика на рейсе из Таиланда во время перелета

Tекст: Катерина Туманова

Врач-гинеколог екатеринбургской «Новой больницы» Татьяна Норицина и реаниматолог из Тюмени оказали помощь 8-летнему мальчику, который находился в тяжелом состоянии во время рейса Пхукет–Кольцово.

Экипаж обратился к пассажирам с просьбой о помощи, когда у ребенка резко поднялась температура, начались рвота и боли в животе.

«Помочь ребёнку вызвались реаниматолог из Тюмени и гинеколог екатеринбургской «Новой больницы» Татьяна Норицина, за плечами которой первая медицинская специализация по профилю «педиатрия» и восемь лет работы в бригаде скорой медицинской помощи», – сообщили в Telegram-канале «Здоровье уральцев».

Медики развернули импровизированную больничную койку у аварийного выхода и на протяжении 4,5 часов стабилизировали состояние мальчика. Они установили внутривенный катетер и проводили инфузионную терапию, используя препараты из бортовой медицинской укладки.

По словам Норициной, во время посадки ребенок лежал на трех креслах вместе с мамой и тетей, а турбулентность не помешала завершить процедуры.

Сразу после приземления мальчика передали сотрудникам скорой помощи, которые доставили его в инфекционное отделение Детской городской больницы №15 Екатеринбурга.

В больнице лечение мальчика продолжили, и к утру его состояние улучшилось настолько, что его выписали.

