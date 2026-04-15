США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.4 комментария
Врач из Екатеринбурга спасла мальчика на рейсе из Таиланда во время перелета
Во время ночного перелета из Таиланда восьмилетний мальчик почувствовал себя плохо на борту самолета, чтобы его спасти уральские врачи оказали ему экстренную помощь и более четырех часов поддерживали его жизнедеятельность, сообщили в Минздраве Свердловской области.
Врач-гинеколог екатеринбургской «Новой больницы» Татьяна Норицина и реаниматолог из Тюмени оказали помощь 8-летнему мальчику, который находился в тяжелом состоянии во время рейса Пхукет–Кольцово.
Экипаж обратился к пассажирам с просьбой о помощи, когда у ребенка резко поднялась температура, начались рвота и боли в животе.
«Помочь ребёнку вызвались реаниматолог из Тюмени и гинеколог екатеринбургской «Новой больницы» Татьяна Норицина, за плечами которой первая медицинская специализация по профилю «педиатрия» и восемь лет работы в бригаде скорой медицинской помощи», – сообщили в Telegram-канале «Здоровье уральцев».
Медики развернули импровизированную больничную койку у аварийного выхода и на протяжении 4,5 часов стабилизировали состояние мальчика. Они установили внутривенный катетер и проводили инфузионную терапию, используя препараты из бортовой медицинской укладки.
По словам Норициной, во время посадки ребенок лежал на трех креслах вместе с мамой и тетей, а турбулентность не помешала завершить процедуры.
Сразу после приземления мальчика передали сотрудникам скорой помощи, которые доставили его в инфекционное отделение Детской городской больницы №15 Екатеринбурга.
В больнице лечение мальчика продолжили, и к утру его состояние улучшилось настолько, что его выписали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года медсестра из Тульской области спасла женщину на борту самолета. До этого медсестра-анестезист Якутской республиканской офтальмологической больницы Суугунай Сарыада оказала неотложную медицинскую помощь пассажирке, потерявшей сознание на рейсе из Иркутска в Петербург.
В марте врач тульского ФК «Арсенал» спас жизнь пассажирам рейса Москва – Хабаровск.