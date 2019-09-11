Круизный лайнер спустили на воду в Нижнем Новгороде впервые за 60 лет

Новейший российский круизный лайнер «Мустай Карим» спустили на воду в Нижнем Новгороде впервые за 60 лет.

Лайнер полностью соответствует уровню пятизвездочного отеля. В распоряжении пассажиров несколько ресторанов, библиотека, конференц-зал, спа-салон, бары и большая открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе, сообщает РИА «Новости».

В свой первый рейс корабль выйдет в 2020 году. Теплоход построен по заказу компании «ВодоходЪ».

«Пассажирские суда в России не строили 60 лет. Тех, кто строил пассажирские суда в 1959 году, уже не осталось. И мы смогли собрать ключевые компетенции. Хорошо поработали инженеры, чтобы в сжатые сроки спустить на воду судно в высокой степени готовности», – заявил президент Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов.

В настоящее время готовность судна составляет 80%. Зимой будет произведена отделка и доводка, чтобы с началом новой навигации судно вышло в рейс.

Круизный лайнер «Мустай Карим» предназначен для речных перевозок по маршрутам Москва – Санкт-Петербург, Москва – Астрахань, Москва – Ростов-на-Дону, дальность плавания – около шести тысяч километров.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, «Мустай Карим» стал пионером отечественного пассажирского судостроения во всех смыслах. Он признался, что сам мечтает попутешествовать на четырехпалубном теплоходе, когда найдет время в своем графике.

В мае на воду был спущен первый российский лайнер «Петр Великий», который будет совершать круизы по Каспийскому и Черному морям.