Первый российский круизный лайнер спустили на воду

Спущен на воду первый российский круизный лайнер «Петр Великий», об этом сообщила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

Лайнер проекта PV300VD предназначен для круизов по Каспийскому и Черному морям, его строят по заказу «Московского речного пароходства» на заводе «Лотос» (входит в ОСК), судно планируется сдать в 2020 году, передает РИА «Новости».

«24 мая на судостроительном заводе «Лотос» состоялся спуск круизного пассажирского лайнера проекта PV300VD для дальнейшей достройки на воде. ... на лайнере продолжат работы по обстройке судна, насыщению трубопроводами, электромонтажные работы, остекление. В последующем предстоит проведение швартовных и ходовых испытаний», – сообщила пресс-служба ОСК.

Каюты лайнера окрашены в кофейно-бежевые тона, на судне имеются каюты для людей с ограниченными возможностями. Полы в каютах застелены ковролином. Все каюты оснащены телевизором со спутниковыми каналами, беспроводным доступом в Интернет, судовой радиотрансляцией, внутренней и внешней связью.

Лайнер был заложен на астраханском судостроительном заводе «Лотос» в 2016 году, старт строительству дал президент Владимир Путин.

Судно будет вмещать 300 пассажиров. По заявлениям разработчиков, лайнер по уровню комфорта сравнится с пятизвездочным отелем, у него на борту расположатся тренажерные залы, сауны и рестораны, а площадь кают составит от 16 до 43 кв. метров.