Россия предложила Японии сотрудничество в космосе

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время встречи с послом Японии в России Тоехисой Кодзуки предложил Японии сотрудничество в области систем сближения (стыковки) корабля с МКС и робототехники, сообщили в госкорпорации.

«Японским партнерам было предложено сотрудничество в области спутникостроения (ДЗЗ, системы предупреждения о стихийных бедствий), робототехники (в том числе в привязке к МКС), а также систем сближения (стыковки) корабля со станцией», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса.

Сообщается также, что стороны обсудили «состояние и перспективы российско-японского сотрудничества в области космоса, в частности в области пилотируемой космонавтики и совместной эксплуатации МКС».

Рогозин также «пригласил [японских коллег] посетить космодром Восточный и предложил проработать все эти вопросы для включения в обсуждения во время АТЭС в ноябре».

«Со стороны Роскосмоса также было внесено предложение проработать все перечисленные направления с тем, чтобы в дальнейшем внести их в качестве предложений в повестку российско-японской встречи на высшем уровне в рамках АТЭС в ноябре этого года», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что аппаратура системы сближения «Курс», которая отказала при первой попытке стыковки корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией, эксплуатируется уже десять лет и сделана не в России.

Напомним, во вторник руководитель Института космической политики Иван Моисеев раскритиковал это заявление Рогозина.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД