Эксперт раскритиковал заявление Рогозина об отказе иностранной аппаратуры на «Союзе»

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Чем Россия удивит мир на авиасалоне МАКС

На МАКСе впервые представят фюзеляж российско-китайского самолета CR929Фото: Zuma/ТАСС
Открывающийся международный авиасалон МАКС подготовил зрителям мировые премьеры как в военной, так и в гражданской авиации. Впервые соорганизатором салона стал Китай. Одна из представленных новинок – это детище российско-китайского партнерства. После отказа Вашингтона поставлять Анкаре истребители F-35, сенсацию может преподнести и визит на авиасалон президента Турции.  Подробности...
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Путин не примет коллективную безответственность «Большой семерки»

Трамп не считает «Большую семерку» клубом либеральных демократийФото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС
Главным итогом саммита «Большой семерки» в Биаррице стало углубление разногласий между ее участниками, в первую очередь США и европейскими странами, практически по всем ключевым проблемам. Вопрос о коллективных отношениях «семерки» с Россией вызвал раскол в клубе, при этом по сравнению с 2014 годом США и Европа практически поменялись ролями. Подробности...
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«Таврида» превратилась в арт-манифест творческой молодежи

Фестиваль завершился парадом молодых художников, музыкантов и актеровФото: Михаил Патлис/РИА Новости
В Крыму завершился фестиваль «Таврида-АРТ», в котором приняли участие более четырех тысяч художников, музыкантов, актеров. Некоторые из них прямо на «Тавриде» сумели заключить контракты с крупными компаниями, а 130 участников фестиваля получили гранты на реализацию своих творческих проектов. Фестиваль стал событием и для отдыхающих в Крыму. Подробности...
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Китай приготовился силой подавить бунт в Гонконге

Новая «цветная революция» в Гонконге опасна, поскольку у нее, помимо заграничных спонсоров, есть реальные причины на местахФото: Tyrone Siu/Reuters
Спустя пять лет после провала «революции зонтиков» в Гонконге набирает силу новая попытка цветной революции. Протесты выглядят все более опасными, поскольку иностранные провокаторы активировали реальные болевые точки мегаполиса. В Китае это видят – и все чаще заявляют о своем праве применить силу. Но есть риск, что станет только хуже.  Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Бесславные революционные традиции живут, но не победят

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенность революционной субкультуры – это перекладывание ответственности за революцию и ее неизбежные жертвы на власти. Нет, ребята. В грабеже виновны грабители, в мошенничестве виновны мошенники, в революции виновны революционеры. Подробности...
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Борьба за экологию может выйти человечеству боком

Герман Садулаев, писатель, публицист
Борьба с пластиком – это тоже про богатых и бедных. Страны Запада смогут найти альтернативу, соблюсти санитарные нормы при минимальном его использовании. Но для «третьего мира» запрет пластика может стать катастрофой. Подробности...
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Национальную идею России надо искать на Волге

Сергей Зацаринный, писатель
Сейчас даже трудно поверить, что когда-то было по-другому. Но ведь было. Русские всерьез начали осваивать свою главную реку только в XVIII веке, то есть, в масштабах истории, совсем недавно. Подробности...
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    Путин ответил США на ракетный вызов. Что дальше?

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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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              Эксперт раскритиковал заявление Рогозина об отказе иностранной аппаратуры на «Союзе»

                 27 августа 2019, 12:32
              Фото: nasa.gov
              Текст: Иван Абакумов

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              «Заявление Рогозина о том, что отказавшая аппаратура произведена за рубежом – это пытка свалить все с больной головы на здоровую», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев, комментируя заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что аппаратура, которая отказала при попытке стыковки корабля «Союз МС-14» с МКС, сделана не в России.

              «Курс» – это действительно украинская система сближения. Поставили ее 10 лет назад с гарантией на один год, как это обычно делается. А дальше все зависит от эксплуатанта, – сказал Иван Моисеев. – Потому заявление Рогозина – это пытка свалить с больной головы на здоровую. Почему они не проверили аппаратуру, когда пошли на стыковку? Как они содержат эти приборы? Соблюдается ли технический регламент? Это все вопросы к Роскосмосу, а не к тому украинскому предприятию, которое 10 лет назад эти приборы создавало».

              Собеседник напомнил, что большая часть электронных приборов для МКС создавалась на Украине. «Обменять один узел на другой в процессе работы станции – это тяжело, очень дорого и чревато разного рода последствиями. Поэтому с тех пор эта украинская аппаратура и работала», – сказал Моисеев.

              «После 2014 года началась последовательная замена украинских деталей на российские. Но в космосе, на самой станции, это сделать достаточно проблематично. Не будете же вы менять приборы только из-за того, что они украинского производства», – продолжил Моисеев.

              По его словам, создание такой аппаратуры – непростая вещь. «Это длительный цикл, испытания, проверки. Постепенно в России это делается. Начались работы еще в 1996 году. Тогда было объявлено, что Россия будет стремиться перевести все производство на национальную базу. Украина занимала 30% от советского космоса. Заменить эти 30% – значит все начать с нуля. Но на 2014 год, по моим прикидкам, отладка производства была завершена на 80%», – констатировал эксперт.

              Что касается создания комиссии, которая оценит общее состояние станции – это правильное решение, считает собеседник.

              «Россия вполне может не только продлить срок эксплуатации МКС до 2024 года, но и вообще сделать станцию вечной. Сейчас уже идут разговоры о продлении до 2030 года. За это время можно успеть все сделать для этого – заменить все старые блоки. Но надо начинать этим заниматься уже прямо сейчас», – подчеркнул Моисеев.

              Продление срока работы МКС, по понятным причинам, крайне выгодно для России. «Кроме этой станции на околоземной орбите ничего похожего нет. У нас самый старый узел, и если мы дадим «добро» на его дальнейшее использование – значит МКС будет работать. А если скажем, «модулю «Заря» конец», останется только строить планы о затоплении станции», – заключил Моисеев.

              Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что аппаратура системы сближения «Курс», которая отказала при первой попытке стыковки корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией (МКС), эксплуатируется уже десять лет и сделана не в России.

               «Мы увидели, что оборудование МИМ-2 (малый исследовательский модуль «Поиск») не отвечало на сигналы корабля, но этой аппаратуре 10 лет и она не российского производства», – сказал Рогозин.

              «Мной принято решение о создании комиссии, которая должна в целом оценить состояние станции, всех ее блоков, агрегатов, с тем чтобы, если будет принято политическое решение о продлении работы станции после 2024 года, мы должны знать, какая деталь, какой узел находятся в ресурсе, вне ресурса, какого производства, есть ли у нас резервирование по ним», – сообщил глава Роскосмоса.

              Напомним, 24 августа «Союз МС-14» не смог пристыковаться к малому исследовательскому модулю «Поиск» (МИМ-2) в составе МКС. Позднее была названа вероятная причина неудачной стыковки.

              В понедельник российский космонавт Александр Скворцов при поддержке астронавтов Луки Пармитано (Италия) и Эндрю Моргана (США) в ручном режиме отстыковал пилотируемый корабль «Союз МС-13» от модуля МКС «Звезда», чтобы освободить место для «Союза» с роботом «Федор» на борту. При этом Скворцов использовал минимально возможное количество топлива и установил рекорд по перестыковке.

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