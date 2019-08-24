Стыковке «Союза» с МКС помешала «игрушка для дворца пионеров»

Пилотируемый корабль «Союз МС-14», в командирском кресле которого находится антропоморфный андроид «Федор», не смог пристыковаться к МКС. Вероятной причиной ЧП называется уникальная неполадка в системе сближения «Курс». Повторная попытка пристыковаться намечена на понедельник. Есть ли шансы на успех этой идеи и какова роль «Федора» в возникновении нештатной ситуации?

После неудачной попытки пилотируемого корабля «Союз МС-14» состыковаться с Международной космической станцией в 08.31 мск субботы решено предпринять повторную попытку утром в понедельник.

Нештатная ситуация, как подтвердили российские и американские источники, возникла из-за неисправного усилителя в системе сближения «Курс». «Возможно, произошел отказ одного полукомплекта системы сближения «Курс-НА» на корабле, он был автоматически переключен на второй, но и тут возникли проблемы, после чего ЦУП (Центр управления полетами) дал команду на увод корабля от станции», – сказал источник РИА «Новости».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым «Союзом МС-14» стартовала в четверг с космодрома Байконур. Сидящий в кресле командира антропоморфный андроид «Федор» (Skybot F-850) не смог взять управление на себя из-за урезанной программы. В его «прошивку» заложены ограничения на работы внутри космического корабля.

Перед запуском «Федор» повторил знаменитую фразу первого в истории человечества космонавта Юрия Гагарина «Поехали!». Позже робот доложил, что первая часть летных испытаний прошла в штатном режиме, а также поздравил россиян с Днем Государственного флага России.

В ходе стыковки космический корабль приблизился к МКС на расстояние 96 метров. Но сразу после инцидента в ЦУП прошло экстренное совещание госкомиссии. На нем решили отвести «Союз» на безопасное расстояние от международной станции – 280 метров.

Как сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, экипажу придется демонтировать усилитель на одном из узлов и при необходимости заменить его. Причиной неполадки, пояснил Соловьев, стали «ранее не встречавшиеся колебания» корабля.

В ЦУП срочно выехал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Как передает ТАСС, чиновник отметил, что на борту «Союза» много новых систем, «поэтому важно пройти этот этап и подготовиться к более сложным стыковкам в будущем, которые будут при запуске МЛМ (многофункционального лабораторного модуля)». «Будем считать, что эта операция будет носить внеплановый и долгосрочно важный характер с точки зрения того, как работать в случае отказа подобного рода систем», – сказал Рогозин.

В свою очередь космонавт Алексей Овчинин рассказал с борта МКС, что «настроение (экипажа) бодрое, самочувствие отличное». Он также выразил надежду, что со второго раза все получится.

По информации американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), российские космонавты на борту МКС поменяют неисправный усилитель «Курса». В ручном режиме, по мнению НАСА, космонавты не могли пристыковать корабль из-за отсутствия нужной системы на борту «Союза». Ранее США предупреждали о возможных ЧП при стыковке из-за отсутствия на корабле системы дистанционного режима управления.

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По словам руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, система сближения «Курс» неоднократно модифицировалась и совершенствовалась. Он напомнил о трех похожих случаях с беспилотными «Прогрессами», но неприятностей удалось избежать за счет перехвата космонавтами управления стыковкой на себя. «В данном случае системы телеоператорского ручного управления нет», – пояснил Моисеев газете ВЗГЛЯД.

По его словам, элементы стыковочной системы «Курс» присутствуют на МКС и кораблях, но из поступившей об инциденте информации сложно сделать вывод о том, где именно произошел сбой. Впрочем, эксперт полагает, что, скорее всего, неполадки возникли на «Союзе», где стоит новая система, тогда как на МКС она уже отлаженная. «Но изменением работы аппаратуры на станции можно попробовать компенсировать эту неполадку на «Союзе». Шансы хорошие», – надеется собеседник.

Пристальное внимание к этому полету было именно из-за «Федора», который должен был продержаться весь полет на одной зарядке и пробыть на орбите до 7 сентября. Столь длительное время работы возможно за счет спящего режима. Пробуждать «Федора» обитатели МКС планировали во время экспериментов. Робот обладает мелкой моторикой, в том числе способен работать пинцетом. В будущем «Федору» планируется поручать ремонтировать сложные агрегаты в условиях открытого космоса. НАСА отправляло в космос своего антропоморфного робота Robonaut 2 еще в 2011 году с целью выполнения работ в условиях неблагоприятной окружающей среды.

В случае, если и повторная попытка стыковки окажется неудачной, то ЦУП может принять решение не возвращать корабль на Землю, а затопить его. По информации «Интерфакса», полет «Союза» застрахован на 4,4 млрд рублей. «Надо разобраться в том, что все-таки произошло во время попытки стыковки. В обычном режиме возвращается спускаемая капсула «Союза». Эта капсула должна быть загружена на МКС. А поскольку стыковка не произошла, то загрузки не будет и становится очевидным, что система погибла, придется все начинать по новой», – пояснил Моисеев.

Эксперт убежден, что причиной нештатной ситуации стал именно «Федор».

«Для авиации есть принцип: все что бесполезно – вредно и опасно. В данном случае, видимо, все руководство космической отрасли было увлечено этой «игрушкой», а элементарную вещь – поставить телеоператорный режим стыковки – забыли,

как-то не до того было! Они, наверное, думали, что робот стыковать будет», – посетовал собеседник.

Моисеев подчеркнул, что «Федор» не мог ничего сделать для осуществления стыковки. «Этот робот – игрушка для дворца пионеров и юных техников, но она стоит бешеные деньги и абсолютно не нужна на корабле. Вместо того, чтобы лишний раз провести испытание и подумать, что делать при возникновении подобных неприятностей, они там роботом занимаются», – подытожил Иван Моисеев.

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