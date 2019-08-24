Стыковке «Союза» с МКС помешала «игрушка для дворца пионеров»

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24 августа, суббота  |  Последнее обновление — 13:18  |  vz.ru
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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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Американские «Томагавки» развязали Москве руки

Российские крылатые ракеты «Калибр» в наземном варианте станут одним из ответов на демарш СШАФото: Вадим Савицкий/
пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Владимир Путин поручил симметрично ответить на испытанную в США ракету средней дальности. Факт запуска ракеты говорит о том, что она у американцев существует, и более того – они уже готовы ее размещать, в том числе и у российских границ. Впрочем, эксперты считают, что в США не просчитали всех последствий и их решение по выходу из ДРСМД ставит Москву в более выгодное положение. Подробности...
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У обмеления реки Лена есть глобальная причина

Могучая сибирская река обмелела до состояния ручьяФото: Роман Денисов/Фотохроника ТАСС
Обмелела одна из самых полноводных рек России – Лена. Уровень воды в ней в районе Якутска понизился на 2,5 метра, что сделало реку в этом районе несудоходной. Наблюдается массовая гибель рыбы. Ученые говорят, что в последние годы катастрофическая маловодность отмечается и у других сибирских рек, и видят в этом очень тревожные признаки. Подробности...
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«Большая семерка» столкнулась с личными проблемами

На пляже в Биаррице нарисовали портреты участников саммитаФото: Regis Duvignau/Reuters
Во французском Биаррице начался саммит «Большой семерки». Хотя без обсуждения России не обойдется, главной темой саммита будет не наша страна. Эммануэль Макрон хочет обсудить с гостями «возможность успешного переосмысления европейского цивилизационного проекта». Вот только его собеседникам это совсем неинтересно – у каждого из участников «Большой семерки» есть гораздо более важные проблемы. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Флаг вечной России

Дмитрий Юрьев, политолог
Народным становится военное знамя, омытое кровью. Народным становится знамя, входящее в быт. Народным становится знамя борьбы и победы. Народным становится знамя, когда его поднимают в небо символом «Умираем, но не сдаёмся». Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Возвращение «Большой восьмерки» – геополитическая ловушка для России

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Как и 80 лет назад, с Запада в Москву пришло предложение о примирении – через разговоры о возрождении «Большой восьмерки». Но в отличие от прошлого раза принимать нынешнее предложение ни в коем случае нельзя. Подробности...
Обсуждение: 84 комментария

Политика России в Донбассе станет более радикальной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Насколько же тяжела подвешенная ситуация для тех, кто не принимает важные решения в кабинетах, а просто существует посреди войны, кто живет в полуразрушенных домах без воды и света и ждет украинские снаряды в свой огород. Подробности...
Обсуждение: 82 комментария
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    Путин ответил США на ракетный вызов. Что дальше?

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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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      Иран представил зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373»

      Президент Ирана Хасан Роухани лично представил новейший ЗРК «Бавар-373». О разработке этого комплекса было известно более десяти лет назад. Роухани заявил, что «Бавар-373» сильнее российского С-300 и близок к С-400
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              НОВОСТЬ ЧАСА:Причиной неудавшейся стыковки «Союза» с МКС стала уникальная неполадка
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              Стыковке «Союза» с МКС помешала «игрушка для дворца пионеров»

              Присутствие «Федора» на борту «Союза» не пошло на пользу штатному ходу полета к МКС   24 августа 2019, 13:05
              Фото: кадр из видео
              Текст: Андрей Резчиков

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              Пилотируемый корабль «Союз МС-14», в командирском кресле которого находится антропоморфный андроид «Федор», не смог пристыковаться к МКС. Вероятной причиной ЧП называется уникальная неполадка в системе сближения «Курс». Повторная попытка пристыковаться намечена на понедельник. Есть ли шансы на успех этой идеи и какова роль «Федора» в возникновении нештатной ситуации?

              После неудачной попытки пилотируемого корабля «Союз МС-14» состыковаться с Международной космической станцией в 08.31 мск субботы решено предпринять повторную попытку утром в понедельник.

              Нештатная ситуация, как подтвердили российские и американские источники, возникла из-за неисправного усилителя в системе сближения «Курс». «Возможно, произошел отказ одного полукомплекта системы сближения «Курс-НА» на корабле, он был автоматически переключен на второй, но и тут возникли проблемы, после чего ЦУП (Центр управления полетами) дал команду на увод корабля от станции», – сказал источник РИА «Новости».

              Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым «Союзом МС-14» стартовала в четверг с космодрома Байконур. Сидящий в кресле командира антропоморфный андроид «Федор» (Skybot F-850) не смог взять управление на себя из-за урезанной программы. В его «прошивку» заложены ограничения на работы внутри космического корабля.

              Перед запуском «Федор» повторил знаменитую фразу первого в истории человечества космонавта Юрия Гагарина «Поехали!». Позже робот доложил, что первая часть летных испытаний прошла в штатном режиме, а также поздравил россиян с Днем Государственного флага России.

              В ходе стыковки космический корабль приблизился к МКС на расстояние 96 метров. Но сразу после инцидента в ЦУП прошло экстренное совещание госкомиссии. На нем решили отвести «Союз» на безопасное расстояние от международной станции – 280 метров.

              Как сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, экипажу придется демонтировать усилитель на одном из узлов и при необходимости заменить его. Причиной неполадки, пояснил Соловьев, стали «ранее не встречавшиеся колебания» корабля.

              В ЦУП срочно выехал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Как передает ТАСС, чиновник отметил, что на борту «Союза» много новых систем, «поэтому важно пройти этот этап и подготовиться к более сложным стыковкам в будущем, которые будут при запуске МЛМ (многофункционального лабораторного модуля)». «Будем считать, что эта операция будет носить внеплановый и долгосрочно важный характер с точки зрения того, как работать в случае отказа подобного рода систем», – сказал Рогозин.

              В свою очередь космонавт Алексей Овчинин рассказал с борта МКС, что «настроение (экипажа) бодрое, самочувствие отличное». Он также выразил надежду, что со второго раза все получится.

              По информации американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), российские космонавты на борту МКС поменяют неисправный усилитель «Курса». В ручном режиме, по мнению НАСА, космонавты не могли пристыковать корабль из-за отсутствия нужной системы на борту «Союза». Ранее США предупреждали о возможных ЧП при стыковке из-за отсутствия на корабле системы дистанционного режима управления.

              По словам руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, система сближения «Курс» неоднократно модифицировалась и совершенствовалась. Он напомнил о трех похожих случаях с беспилотными «Прогрессами», но неприятностей удалось избежать за счет перехвата космонавтами управления стыковкой на себя. «В данном случае системы телеоператорского ручного управления нет», – пояснил Моисеев газете ВЗГЛЯД.

              По его словам, элементы стыковочной системы «Курс» присутствуют на МКС и кораблях, но из поступившей об инциденте информации сложно сделать вывод о том, где именно произошел сбой. Впрочем, эксперт полагает, что, скорее всего, неполадки возникли на «Союзе», где стоит новая система, тогда как на МКС она уже отлаженная. «Но изменением работы аппаратуры на станции можно попробовать компенсировать эту неполадку на «Союзе». Шансы хорошие», – надеется собеседник.

              Пристальное внимание к этому полету было именно из-за «Федора», который должен был продержаться весь полет на одной зарядке и пробыть на орбите до 7 сентября. Столь длительное время работы возможно за счет спящего режима. Пробуждать «Федора» обитатели МКС планировали во время экспериментов. Робот обладает мелкой моторикой, в том числе способен работать пинцетом. В будущем «Федору» планируется поручать ремонтировать сложные агрегаты в условиях открытого космоса. НАСА отправляло в космос своего антропоморфного робота Robonaut 2 еще в 2011 году с целью выполнения работ в условиях неблагоприятной окружающей среды.

              В случае, если и повторная попытка стыковки окажется неудачной, то ЦУП может принять решение не возвращать корабль на Землю, а затопить его. По информации «Интерфакса», полет «Союза» застрахован на 4,4 млрд рублей. «Надо разобраться в том, что все-таки произошло во время попытки стыковки. В обычном режиме возвращается спускаемая капсула «Союза». Эта капсула должна быть загружена на МКС. А поскольку стыковка не произошла, то загрузки не будет и становится очевидным, что система погибла, придется все начинать по новой», – пояснил Моисеев.

              Эксперт убежден, что причиной нештатной ситуации стал именно «Федор».

              «Для авиации есть принцип: все что бесполезно – вредно и опасно. В данном случае, видимо, все руководство космической отрасли было увлечено этой «игрушкой», а элементарную вещь – поставить телеоператорный режим стыковки – забыли,

              как-то не до того было! Они, наверное, думали, что робот стыковать будет», – посетовал собеседник.

              Моисеев подчеркнул, что «Федор» не мог ничего сделать для осуществления стыковки. «Этот робот – игрушка для дворца пионеров и юных техников, но она стоит бешеные деньги и абсолютно не нужна на корабле. Вместо того, чтобы лишний раз провести испытание и подумать, что делать при возникновении подобных неприятностей, они там роботом занимаются», – подытожил Иван Моисеев.

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