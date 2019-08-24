Стыковку «Союза» с МКС перенесли

Повторная стыковка космического корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией будет проведена в ночь с воскресенья на понедельник, заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

Соловьев сообщил, что стыковку перенесли на ночь с воскресенья на понедельник. Экипаж должен будет демонтировать усилитель на одном из узлов и провести его проверку и замену при необходимости, передает РИА «Новости».

Тем временем в трансляции НАСА говорится, что российские космонавты на борту МКС поменяют неисправный усилитель в системе сближения «Курс», вызвавший отбой стыковки корабля «Союз МС-14» со станцией.

Отмечается, что ранее США предупреждали о возможных ЧП при стыковке. Так, в НАСА заявляли, что на корабле отсутствует система дистанционного режима управления. В случае, если бы автоматика не сработала и корабль не смог бы сам причалить к станции, космонавты с МКС не смогли бы пристыковать «Союз» вручную.

Кроме того, сидящий в кресле командира корабля андроид «Федор» взять управление на себя тоже не смог бы, так как в его программу заложены ограничения на работы внутри космического корабля.

Напомним, в субботу корабль «Союз» не смог состыковаться с МКС в запланированное время. Стыковка была запланирована на 08.31 мск субботы.

Источник сообщил, что это могло произойти из-за неполадок в системе стыковки корабля «Курс». Эту информацию подтвердили в НАСА.

В Центре управления полетами прошло экстренное совещание из-за инцидента с «Союзом».

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