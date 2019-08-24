«Союз» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС в запланированное время

Космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не состыковался в запланированное время с МКС, корабль отходит от станции.

Корабль подошел к станции на дистанцию ближе 100 метров, завис, а затем начал отходить до дистанции 102 метров, передает РИА «Новости».

В четверг, 22 августа, ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14», на борту которого находится антропоморфный робот «Федор», стартовала с космодрома Байконур.

Стыковка «Союза МС-14» с МКС была запланирована на 08.31 мск субботы, 24 августа.

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