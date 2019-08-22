Ракета «Союз» с пилотируемым кораблем и роботом «Федор» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14», на борту которого находится антропоморфный робот «Федор», стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур.

Старт состоялся с 31-й площадки космодрома Байконур, ракета оторвалась от стартового стола в 06.38 мск, передает ТАСС.

Менее чем через 10 минут пилотируемый корабль «Союз МС-14» отделился от третьей ступени носителя и взял курс к Международной космической станции. На борту корабля находится антропоморфный робот «Федор» (Skybot F-850) и грузы.

«Есть отделение пилотируемого корабля», – сказал диктор, который комментировал запуск. Он также добавил, что солнечные батареи корабля «Союз МС-14» раскрылись штатно.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» впервые использовалась для запуска пилотируемого корабля к Международной космической станции. Однако в этот раз корабль отправился к МКС без экипажа, на его борту находятся только робот и грузы.

Стыковка «Союза МС-14» с МКС запланирована на 08.31 мск субботы, 24 августа. Полет к МКС будет проходить по двухсуточной схеме.

С 2002 года международные экипажи на орбиту доставляла ракета «Союз-ФГ». С 2020 года запланирован переход на носитель «Союз-2.1а», который ранее выводил только грузовые корабли и космические аппараты. Состоявшийся запуск является испытательным перед отправкой экипажа.

Переход на новое поколение ракет связан с прекращением поставок украинских аналоговых систем управления, которые устанавливались на «Союз-ФГ». На ракете «Союз-2.1а» установлена отечественная цифровая система управления.

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