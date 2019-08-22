Ракета «Союз» с пилотируемым кораблем и роботом «Федор» стартовала с Байконура

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Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
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США и Франция пришли к исправлению ошибок в отношениях с Россией

Москва может вернуться в G8 в 2020 годуФото: Alexander Demianchuk/Reuters
Смягчение риторики западных лидеров по отношению к России вышло на новый уровень. По данным CNN, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит «большой семерки» в следующем году. Более того, Трамп призвал вернуть и сам формат G8. На Украине такое развитие событий уже признали поражением. Почему «элитарному клубу» мировых держав стало остро не хватать России? Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Украинцы перепугали Прибалтику

На стройках не хватает инженеров и каменщиков, в автомастерских – слесарей и мотористов, в больницах – медсестер и врачейФото: Ints Kalnins/Reuters
В странах Прибалтики вплотную подошли к необходимости открыть границы для русскоязычных мигрантов из бывшего СССР. Массовый отток молодежи на Запад сделал концепцию мононационального государства нерентабельной – в Латвии и Литве банально не хватает рабочих рук. Но далеко не все готовы сменить привычный лозунг «Убирайтесь вон!» на «Добро пожаловать!». И особенно прибалтов беспокоят украинцы. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Митинги и империя страстей

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Участники дискуссии вокруг московских протестов как бы договорились вести разговор в моральной плоскости, взяв в качестве не требующего доказательства тезиса известную фразу «в семье не без урода». Вопрос только – кто урод. Подробности...
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Джон Болтон как пиарщик российских спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Разведкой занимаются все страны мира, и уже не одну сотню лет. Чем могущественнее держава, тем сильнее ее разведка. Если верить русофобу Болтону, то российские разведчики работают даже лучше, чем советские. Ну и хорошо. Подробности...

Почему Пекин не может подавить протесты в Гонконге

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Гонконгские волнения – следствие ошибок китайской внутренней политики. Исправить их Пекину сейчас будет очень непросто. Идти на поводу у демонстрантов или разгонять их силой – оба варианта хуже. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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              НОВОСТЬ ЧАСА:Ракета «Союз» с пилотируемым кораблем и роботом «Федор» стартовала с Байконура
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              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:

              Ракета «Союз» с пилотируемым кораблем и роботом «Федор» стартовала с Байконура

              22 августа 2019, 06:58

              Текст: Антон Никитин

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              Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14», на борту которого находится антропоморфный робот «Федор», стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур.

              Старт состоялся с 31-й площадки космодрома Байконур, ракета оторвалась от стартового стола в 06.38 мск, передает ТАСС.

              Менее чем через 10 минут пилотируемый корабль «Союз МС-14» отделился от третьей ступени носителя и взял курс к Международной космической станции. На борту корабля находится антропоморфный робот «Федор» (Skybot F-850) и грузы.

              «Есть отделение пилотируемого корабля», – сказал диктор, который комментировал запуск. Он также добавил, что солнечные батареи корабля «Союз МС-14» раскрылись штатно.

              Ракета-носитель «Союз-2.1а» впервые использовалась для запуска пилотируемого корабля к Международной космической станции. Однако в этот раз корабль отправился к МКС без экипажа, на его борту находятся только робот и грузы.

              Стыковка «Союза МС-14» с МКС запланирована на 08.31 мск субботы, 24 августа. Полет к МКС будет проходить по двухсуточной схеме.

              С 2002 года международные экипажи на орбиту доставляла ракета «Союз-ФГ». С 2020 года запланирован переход на носитель «Союз-2.1а», который ранее выводил только грузовые корабли и космические аппараты. Состоявшийся запуск является испытательным перед отправкой экипажа.

              Переход на новое поколение ракет связан с прекращением поставок украинских аналоговых систем управления, которые устанавливались на «Союз-ФГ». На ракете «Союз-2.1а» установлена отечественная цифровая система управления.

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