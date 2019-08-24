В НАСА подтвердили причину проблем со стыковкой «Союза» с МКС

Стыковка космического корабля «Союз МС-14» с МКС была прервана из-за проблем в системе автоматической стыковки корабля «Курс», сообщил диктор в ходе трансляции, которую ведет НАСА.

Диктор заявил, что «стыковка прервана из-за проблемы в системе автоматической стыковки «Курс», передает ТАСС.

Он добавил, что корабль отведен на безопасное расстояние от станции, специалисты российского ЦУП разбираться в ситуации.

Тем временем гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выехал в Центр управления полетами (ЦУП), где в данный момент специалисты проводят совещание после неудавшейся стыковки «Союза» с МКС, сообщил официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.

Напомним, корабль «Союз» не смог состыковаться с МКС в запланированное время. Стыковка была запланирована на 08.31 мск субботы.

Источник сообщил, что это могло произойти из-за неполадок в системе стыковки корабля «Курс».

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