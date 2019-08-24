«Союз» отвели на безопасное расстояние от МКС

Космический корабль «Союз» отведен на безопасное расстояние от МКС, специалисты определяют возможность новой попытки стыковки.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Руководство ракетно-космической отрасли уже собралось на заседание в Центре управления полетами (ЦУП) по итогам несостоявшейся стыковки «Союза» с МКС.

Среди участников заседания – гендиректор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов, начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, директор ЦУПа Максим Матюшин, начальник головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш Сергей Коблов.

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ЦУПе на стыковке отсутствовал.

Отмечается, что прессу, находившуюся в ЦУПе и следившую за стыковкой, попросили покинуть здание.

Также прекратилась трансляция стыковки на интернет-ресурсах Роскосмоса. Вместо прямой трансляции можно посмотреть запись.

Обычно госкорпорация выкладывает запись целиком уже после завершения операции.

Напомним, в субботу «Союз» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС в запланированное время. Источник сообщил, что это могло произойти из-за неполадок в системе стыковки корабля «Курс».

В четверг, 22 августа, ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14», на борту которого находится антропоморфный робот «Федор», стартовала с космодрома Байконур.

Стыковка «Союза МС-14» с МКС была запланирована на 08.31 мск субботы, 24 августа.

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