Названа возможная причина проблем со стыковкой «Союза» с МКС

По предварительным данным, корабль «Союз МС-14» не смог пристыковаться к МКС из-за возможных неполадок в системе стыковки корабля «Курс», заявил источник, знакомый с ситуацией.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, в субботу «Союз» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС в запланированное время.

В четверг, 22 августа, ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14», на борту которого находится антропоморфный робот «Федор», стартовала с космодрома Байконур.

Стыковка «Союза МС-14» с МКС была запланирована на 08.31 мск субботы, 24 августа.

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