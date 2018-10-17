Взгляд
8 января, вторник  |  Последнее обновление — 18:03  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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Спор по ДРСМД обнажил беспомощность Европы

Заявление Хайко Мааса демонстрирует несамостоятельность позиции ГерманииФото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
В Европе напомнили России о выдвинутом США ультиматуме по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявил глава германского МИД Хайко Маас, Россия должна «разоружиться так, чтобы это было доказуемо», намекая на секретную крылатую ракету 9М729. Почему европейцы ретранслируют точку зрения США и выдвигают ультиматум, условия которого Москва не сможет выполнить даже при всем желании? Подробности...
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В 2019-м Россию ждут настоящие космические прорывы

Очередные полеты в космос, модернизация предприятий космической отрасли и создание новых спутников и ракет ждут нас в 2019 годуФото: Марина Лысцева/ТАСС
Что год 2019-й нам готовит в космической сфере? Очень многое… И очередные полеты в космос, и модернизацию производства предприятий космической отрасли, и создание новых спутников и ракет. О планах космонавтов и разработчиков ракетно-космической техники рассказывает газета ВЗГЛЯД. Подробности...
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Ближайшие союзники США в Сирии терпят крупнейшее поражение

Сирийских курдов «кинули» все, и последними – американцыФото: Goran Tomasevic/Reuters
Руководство США продолжает комментировать свое сенсационное решение конца прошлого года – вывести американские войска из Сирии. Это решение скажется далеко не только на позициях США. Не менее важно и то, что США, по сути, предали своих ближайших союзников в Сирии – курдов. Какая судьба ждет теперь сирийских курдов и на какие уступки Дамаску они будут вынуждены пойти? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Священный долг ворчать, роптать и фрондировать

Сергей Худиев, публицист, богослов
Все хорошо знают, что чем тревожнее заголовок, тем скорее на него кликнут. Пообещайте людям ядерную войну, чуму, язву, планету Нибиру – и они, скорее всего, кликнут, испугаются, возмутятся и побегут распространять новость. Подробности...
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Почему христиане в России победили коммунистов

Дмитрий Ольшанский, публицист
Примерно сорок–пятьдесят лет назад выяснилось, что новый горожанин уже не может верить в коммунистическое язычество, но ему по-прежнему нужны ответы на очевидные вопросы о жизни, смерти и воскресении. Подробности...
Обсуждение: 233 комментария

Праздники и выходные полезны для экономики

Антон Любич, экономист
Человек с развитием промышленности быстрее и полнее удовлетворяет материальные потребности. Высвобождаются рабочие руки для производства духовных, эстетических, культурных потребностей. А для этого необходимо время. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

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    Как Путин исполняет желания детей

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      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
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          В 2019-м Россию ждут настоящие космические прорывы

          Очередные полеты в космос, модернизация предприятий космической отрасли и создание новых спутников и ракет ждут нас в 2019 году   8 января 2019, 17:30
          Фото: Марина Лысцева/ТАСС
          Текст: Константин Меринов

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          Что год 2019-й нам готовит в космической сфере? Очень многое… И очередные полеты в космос, и модернизацию производства предприятий космической отрасли, и создание новых спутников и ракет. О планах космонавтов и разработчиков ракетно-космической техники рассказывает газета ВЗГЛЯД.

          Один «Союз» полетит без космонавтов

          «Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя», – написал в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он также сообщил, что в марте 2019 года к МКС отправится очередной российский «грузовик» – транспортный грузовой космический корабль «Прогресс МС». Причем его пуск планируется осуществить по сверхкороткой схеме – два витка вокруг Земли и три часа полета до Международной космической станции. Ранее такую схему использовали лишь однажды – в июле 2018-го. Последнее время «Прогрессы» и «Союзы» летают к МКС по четырехвитковой схеме, а сам полет занимает шесть часов.

          На станции груза будут дожидаться россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак. На орбите они проживут до весны, пока их не сменит экипаж транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-12», который должен стартовать 1 марта. В его составе Алексей Овчинин и Ник Хейг – те самые космонавт и астронавт, которым не довелось слетать в космос из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября. Теперь Овчинин и Хейг готовы к новым подвигам, причем к ним примкнет и соотечественница Ника Кристина Кох.

          Один экипаж, который первым в 2019 году отправится к МКС, уже известен (Овчинин, Хейг и Кох), два других пока под вопросом. Хотя уже ясно, что к полету в космос готовится итальянский астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано. Он возглавит одну из экспедиций и, вероятнее всего, полетит на МКС вместе с нашим Александром Скворцовым и астронавтом NASA Эндрю Морганом.

          Если итальянец впервые станет командиром экспедиции, то космонавт Объединенных Арабских Эмиратов вообще первый раз отправится в космос. Это подтвердил руководитель космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби и порадовал сообщением о том, что первый эмиратский космонавт попытается вырастить на МКС финиковую пальму. «Он возьмет с собой косточку от финика, посадит ее в землю и будет наблюдать, вырастет ли пальма в условиях космоса», – рассказал аль-Ахбаби в интервью РИА «Новости». Сейчас в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) готовятся два представителя ОАЭ – Хаззаа Аль-Мансури и Султан Аль-Нейади. Один из них и полетит в космос в 2019 году.

          Американцы попытаются сами добраться до МКС

          В 2019 году может состояться первый в истории пилотируемый космический полет, который осуществит частная компания. Планируется, что SpaceX Илона Маска отправит человека в космос в июне. Как отмечает NASA, для США этот полет станет первой доставкой астронавта на МКС после свертывания в 2011 году программы Space Shuttle.

          Перед полетом человека SpaceX осуществит испытательный запуск – в январе отправит в космос ракету-носитель Falcon 9 с пустой пассажирской капсулой Crew Dragon.

          Такой же алгоритм проделает и компания Boeing. Сначала в марте тренировочный полет ракеты Atlas V с кораблем Starliner, а затем отправка астронавта на МКС – ориентировочно в августе.

          Напомним, что в 2019 году истекает контракт на доставку российскими «Союзами» американских астронавтов на МКС. И теперь США очень надеются на SpaceX и Boеing. Предполагается, что именно они будут выполнять регулярные рейсы на Международную космическую станцию. Ведь каждый полет на «Союзе» обходится бюджету Национального аэрокосмического агентства США примерно в 80 млн долларов, а тот же Маск предлагает свои услуги за гораздо меньшие деньги.

          Первый двигатель в 3D, а «Федерация» в гидроканале

          Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко продолжит разработку ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты-носителя «Союз-5». При создании этой двигательной установки впервые в отрасли используется цифровое проектирование.

          «РД-171МВ – это первый двигатель, подлинником конструкторской документации которого будут не бумажные чертежи, а электронные 3D-модели, – сообщил в интервью газете «Коммерсант» генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов. В полном объеме электронная конструкторская документация будет готова в июле 2019-го. На этот же год запланированы огневые испытания первого доводочного двигателя РД-171МВ. А первый товарный двигатель «Энергомаш» должен поставить заказчику – самарскому Ракетно-космическому центру «Прогресс» – в 2021 году. Эта поставка РД-171МВ, который глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин называет «Царь-двигатель», предназначается для первого беспилотного запуска «Союза-5» (его планируют на 2022-й).

          Если «Энергомаш» занимается созданием перспективного двигателя, то Ракетно-космическая корпорация «Энергия» продолжит работу над созданием пилотируемого космического корабля «Федерация».

          В декабре специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени профессора Н.Е. Жуковского завершили численное моделирование приводнения возвращаемого аппарата. Актуальность исследования в том, что при будущих запусках «Федерации» с космодрома Восточный часть траектории выведения кораблей на орбиту проходит над Тихим океаном. «В случае нештатной ситуации вместо обычной посадки на грунт возвращаемый аппарат может приземлиться на водную поверхность», – подчеркивает начальник отдела скоростной гидродинамики ЦАГИ Алексей Аржанов.

          Сейчас в научно-производственном комплексе ЦАГИ занимаются изготовлением динамически подобной модели возвращаемого аппарата, а следующим шагом станут ее испытания в гидроканале, которые начнутся весной 2019 года.

          250 тысяч, чтобы взлететь на сто километров

          Владелец компании Virgin Galactic британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил, что полет туристического суборбитального космического корабля SpaceShipTwo с пассажирами на борту планируется осуществить к марту 2019 года. Причем в полете намерен участвовать и сам миллиардер.

          Очередное испытание корабля SpaceShipTwo провели в декабре: он превысил скорость звука почти в три раза и достиг высоты 82,7 км. Корабль, разработанный исключительно для туристических целей, сможет брать на борт двух пилотов и шесть космических туристов. Они во время двухчасового полета (стоимостью около 250 тыс. долларов) испытают невесомость и увидят Землю с высоты 100 километров.

          Это похоже на фантастику, но и полет человека на Луну когда-то представлялся фантастическим. А сегодня монетный двор в Филадельфии (США) начал чеканить выпуклые памятные монеты в ознаменование 50-летия первой высадки астронавтов на Луне. Как сообщил интернет-портал Space.com, выпуклая сторона монеты напоминает формой шлем астронавта: на ней изображен посадочный модуль корабля Apollo-11 и Нила Армстронга (1930–2012). А на вогнутой стороне – изображение отпечатка ботинка Эдвина Олдрина в лунном грунте с перечислением программ NASA: Mercury, Gemini и Apollo. Золотые и серебряные монеты поступят в продажу 24 января 2019 года, а все вырученные средства пойдут в Фонд памяти астронавтов.

          Он улетит, но обещает вернуться

          Китай активно развивает национальную космическую программу и считается (вслед за Россией и США) третьей в мире страной, овладевшей технологией запуска многоразовых спутников. Как сообщает агентство «Синьхуа», Китайская академия космических технологий занимается спутником нового поколения, который в ближайшее десятилетие можно будет использовать при 15 запусках.

          Этот спутник может находиться на орбите в течение 20 суток, а после возвращения на Землю 90% его комплектующих могут быть заменены на легко восстанавливаемые аналоги, заявил главный конструктор проекта Чжао Хуэйгуан. Он также подчеркнул, что первый запуск новейшего космического аппарата может быть осуществлен в апреле 2019 года, а вернется спутник на Землю уже в мае.

          Хрящевая ткань из космоса

          Компания «Инвитро» и лаборатория биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions подведут итоги и опубликуют результаты эксперимента под названием «Магнитный 3D-биопринтер», проведенного на МКС космонавтом Олегом Кононенко. На биопринтере «Орган.Авт», который был доставлен на орбиту экипажем «Союза МС-11», напечатали хрящевую ткань человека и щитовидную железу мыши.

          Как утверждают создатели аппарата, подготовка к реализации проекта продолжалась два года. Ученым было важно проанализировать, как влияет космическая микрогравитация на эффективность процесса создания живых тканей и органных конструктов. Эксперимент вынужденно откладывался, поскольку первый образец биопринтера не удалось доставить на МКС из-за аварии РН «Союз-ФГ» 11 октября. И вот теперь образцы созданных в условиях невесомости живых тканей доставлены на Землю кораблем «Союз МС-9». Слово за учеными, которые должны провести гистологическое исследование тканей и межклеточных соединений, а затем обнародовать его результаты в первой половине 2019 года.


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