Космонавт Овчинин дал оценку американскому напарнику

Экипаж «Союза МС-10», полет которого сорвался из-за аварии ракеты, готов вновь отправиться в космос, сообщил командир корабля Алексей Овчинин.

«Самочувствие экипажа хорошее. Экипаж готов продолжать дальнейшие космические полеты», – цитирует Овчинина РИА «Новости».

Космонавт выступил на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

Овчинин также оценил действия коллеги астронавта Хейга. По его словам, он действовал профессионально и хладнокровно во время баллистического спуска корабля.

«Я не видел, чтобы у него было чувство страха... Видно было, что он тоже владеет ситуацией», – сказал он.

Овчинин рассказал, что Хейг находился в контакте с Землей и передавал необходимую информацию. Также он контролировал расстояние до Земли. Это было необходимо для подготовке к посадке.

Во вторник астронавт НАСА Ник Хейг высоко оценил действия командира полета «Союза МС-10» Алексея Овчинина.

Все фрагменты потерпевшей аварию ракеты «Союз-ФГ» вывезены для исследования в Самару.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что новый полет россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга на Международную космическую станцию запланирован на весну будущего года.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах инцидента и анализировала перспективы российской космонавтики.