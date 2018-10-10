Названы новые сроки полета Овчинина и Хейга на МКС

Полет россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга на Международную космическую станцию запланирован на весну будущего года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы вернулись в Звездный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полет на весну следующего года», – написал Рогозин в Twitter.

Ранее в пятницу самолет Роскосмоса Ту-134 с членами экипажа упавшего в Казахстане в четверг «Союза-ФГ» приземлился в Москве.

Напомним, в четверг во время старта «Союза-ФГ» с космодрома Байконур произошла нештатная ситуация. Экипаж корабля «Союз МС-10» совершил аварийное приземление в Казахстане.