Экипаж аварийного «Союза» вернулся в Москву

Самолет Роскосмоса Ту-134 с членами экипажа упавшего в Казахстане в четверг «Союза-ФГ» приземлился в Москве.

Согласно данным веб-ресурса Flight Radar, около 9.43 мск самолет Ту-134 с бортовым номером RF65150 приземлился в московском аэропорту Чкаловский, передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг во время старта «Союза-ФГ» с космодрома Байконур произошла нештатная ситуация. Экипаж корабля «Союз МС-10» совершил аварийное приземление в Казахстане.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах аварии самой надежной из российских ракет-носителей, легендарный «Союз-ФГ».