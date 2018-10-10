Экипаж «Союза» достали из спускаемого аппарата

Членов экипажа корабля «Союз МС-10», совершившего аварийную посадку в казахской степи, достали из спускаемого аппарата, их состояние оценивается как хорошее, сообщили в Институте медико-биологических проблем РАН.

Американское космическое агентство НАСА также подтверждает, что космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата «Союза». «Мы получаем сообщения от поисково-спасательной команды, что они достигли места приземления и что команда покинула капсулу», – сообщила по трансляции представитель НАСА.

Источник РИА «Новости» на Байконуре добавил, что прибывшие с поисково-спасательным отрядом медики не нашли травм у экипажа аварийного «Союза МС-10».

В настоящее время команда спасателей работает над возвращением экипажа в Москву.

Тем временем экс-начальник Центра подготовки космонавтов, космонавт, Герой России Юрий Лончаков выразил мнение, что экипаж был готов к нештатной ситуации и баллистический спуск с перегрузками в 6 g не вызовет у него проблем.

«При выведении космонавты испытывают нагрузки где-то 4–5 g. Это нормально для тренированного космонавта. Любой космонавт проходит тренировки на центрифуге на перегрузки. Ребята все тренированные, они были готовы к нештатной ситуации, физически готовы. Обычный человек – не тренированный – критично бы перенес такую перегрузку, но тренированный космонавт – он на то и профессионал», – сказал Лончаков.

Напомним, во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг испытали очень сильные перегрузки, но они живы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о системе аварийного спасения САС: 35 лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными ее испытателями. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10», но сработала САС.