Экипаж МКС совершил аварийное приземление и вышел на связь

Новый экипаж МКС приземлился в Казахстане после аварии носителя, космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг вышли на связь.

Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, члены экипажа «Союз МС-10», уже вышли на связь, передает РИА «Новости».

Эту информацию подтвердил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter: «Экипаж приземлился. Все живы».

Рогозин добавил, что экипаж корабля остался жив благодаря сработавшей системе аварийного спасения. «Экипаж жив. Это главное. Сработала система аварийного спасения. Я вылетел на место посадки корабля», — сказал Рогозин РБК.

НАСА сообщает, что экипаж приземлился в 20 километрах к востоку от Жезказгана, сообщает ТАСС.

К предполагаемому месту посадки капсулы с астронавтами с аэродромов Жезказгана, Байконура и Караганды вылетели четыре вертолета Ми-8 Центрального военного округа. Отмечается, что спасатели будут добираться порядка полутора часов; они поддерживают связь с экипажем.

Источник сообщает, что экипаж чувствует себя «хорошо, насколько это возможно после таких перегрузок».

Отмечается, что капсулу с космонавтами от аварийной ракеты в автоматическом режиме отстрелила система аварийного спасения (САС).

Ранее стало известно, что при старте ракеты «Союз-ФГ» к МКС произошла авария носителя.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о системе аварийного спасения САС: 35 лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными ее испытателями: взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10», но сработала САС.