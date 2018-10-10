При старте «Союза» с экипажем к МКС произошла авария носителя

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11 октября, четверг  |  Последнее обновление — 13:20  |  vz.ru
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Новая нефтяная валюта призвана заменить доллар

В борьбе с долларом США все средства хорошиФото: Jochen Eckel/picture alliance/Global Look Press
Ускорить отказ от доллара при экспертных расчетах могут помочь современные технологии цифровой экономики. Появилась идея воспользоваться столь тесной дружбой России с ОПЕК и вместе создать сильную нефтяную криптовалюту, за которую и продавать свое сырье. Это утопия или реальная альтернатива нефтедолларам? Подробности...
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Новым «Лидерам России» расширили границы возможного

Среди наставников «Лидеров России» будут Максим Орешкин, Сергей Кириенко и Сергей СобянинФото: Илья Питалев/РИА Новости
В Москве стартовал новый конкурс «Лидеры России» – отлично зарекомендовавший себя инструмент отбора достойных управленцев для госструктур и бизнеса по объективным прозрачным критериям. По сравнению с прошлым конкурсом, возраст соискателей поднят с 50 до 55 лет. И, как ни странно, теперь на «лидерство» могут претендовать даже иностранцы. Подробности...
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Почему легендарному советскому пистолету ищут замену

Легендарный пистолет Макарова давно нуждается в заменеФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Очередное заявление о разработке «пистолета, который должен заменить пистолет Макарова», прозвучало от одного из уважаемых оружейных бюро. Неудивительно – речь идет о крупнейшем военном заказе. Каковы достоинства и недостатки легендарного ПМ, почему его необходимо менять и кто претендует на его место? Подробности...
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Кто заменит Никки Хейли в ООН

У каждого из возможных сменщиков Хейли есть свои сильные стороныФото: Ron Sachs, Christian Charisius/DPA,
Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
На место объявившей о своей отставке с должности постпреда США при ООН Никки Хейли Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур. Наиболее подходящей на эту должность он назвал свою дочь Иванку, которая уже успела ответить отцу. Кроме того, на пост претендуют посол-гомосексуалист и топ-менеджер корпорации Goldman Sachs. У кого наибольшие шансы на важный пост? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Россия демонстрирует новую тактику работы в горячих точках

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Феномен наблюдается отчетливый: Запад все чаще проигрывает России, которая обладает существенно меньшими ресурсами и при этом умудряется успешно действовать сразу по нескольким направлениям. Разгадка проста. Подробности...
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76 лет назад в Ейске убивали детей

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда проводили эксгумацию, у детей находили в руках игрушки, открытки, вышитые своими руками платочки. Они брали с собой дорогие им вещи, чтобы не было страшно. Но им было невыносимо страшно. Подробности...
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Без Маккейна в юбке нам будет скучно

Андрей Бабицкий, журналист
Западные СМИ поспешили объявить о том, что отставка Хейли – это капитуляция Трампа перед Москвой. Дескать, президент избавляется от бескомпромиссного критика путинского режима. Эта гипотеза может оказаться верна. Подробности...
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    Как сильно Россия зависит от доллара

    Как стать губернатором в России

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      Умерла Монсеррат Кабалье

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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

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        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
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        • На стороне Ельцина, жалею об этом

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        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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          При старте «Союза» с экипажем к МКС произошла авария носителя

             11 октября 2018, 11:56
          Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
          Текст: Алина Назарова

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          Во время старта «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя, объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте «Роскосмоса».

          По данным «Интерфакса», произошло аварийное отключение двигателей второй ступени.

          По словам знакомого с ситуацией источника, новый экипаж МКС жив, но испытывает перегрузки в 6 g. Для сравнения: при старте космонавты испытывают перегрузку в 1–7 g.

          Экипаж совершит аварийное приземление ориентировочно в Казахстане, передает РИА «Новости».

          Тем временем «Роскосмос» прекратил трансляцию пуска ракеты.

          НАСА сообщило в Twitter, что работает с российскими партнерами для получения большей информации об аварии «Союза». 

          Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту в четверг утром стартовала с космодрома Байконур. На борту находятся члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. 

          Алексей Овчинин – 47-летний российский космонавт-испытатель отряда космонавтов «Роскосмоса», Герой России. Совершил космический полёт на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-20М» в марте–сентябре 2016 года к Международной космической станции. Участник основных космических экспедиций МКС-47/МКС-48. Продолжительность полёта составила 172 суток 03 часа 47 минут 15 секунд.

          Тайлер Хейг – 43-летний астронавт НАСА, был выбран в качестве космонавта в 2013 году и завершил обучение в 2015 году. Был назначен летным инженером для экспедиции 57/58, до этого опыта космических полетов не имел.

          Планировалось, что Овчинин с Хейгом проведут на орбите 187 суток. За это время российский космонавт должен был провести эксперимент «Магнитный 3D-биопринтер». Впервые в истории российского сегмента МКС экипаж намеревался попробовать вырастить небольшие образцы (2–3 миллиметра) хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.

          Кроме того, Овчинин вместе с другим российским космонавтом Сергеем Прокопьевым в середине ноября планировали выйти в открытый космос. В числе задач также было обследование «Союза МС-09», в котором в конце августа обнаружили отверстие.

          Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о системе аварийного спасения САС: 35 лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными ее испытателями. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10», но сработала САС.

          «Через четыре секунды мы попросту бы сгорели, – вспоминал командир корабля Владимир Титов. – Эти четыре секунды отделяли нас от посмертного звания Героев Советского Союза, но сработала САС: наш спускаемый аппарат отбросило километра на четыре в сторону. Перегрузки испытали на пределе человеческих возможностей – порядка 16 g, но приземлились успешно. В левый иллюминатор увидели, как полыхала стартовая площадка, что-то еще взрывалось – ужасное зрелище. На несколько километров вокруг старта степь заливал неестественный свет, а пламя, вздымавшееся над стартовым комплексом, было красно-черным».

          Чтобы ослабить действие высоких ускорений, космонавта помещают в космическом корабле таким образом, чтобы перегрузки были направлены по горизонтальной оси. Такое положение обеспечивает эффективное кровоснабжение головного мозга космонавта при ускорениях до 10 g, а кратковременно – даже до 25 g. По статистике, космонавты редко испытывают перегрузки, превышающие 4 g.

          При возвращении космического корабля на Землю, когда он входит в плотные слои атмосферы, космонавт испытывает перегрузки торможения, то есть отрицательного ускорения. По интегральной величине торможение соответствует ускорению при старте. Космический корабль, входящий в плотные слои атмосферы, ориентируют так, чтобы перегрузки торможения имели горизонтальное направление. Таким образом, их воздействие на космонавта сводится к минимуму, как и во время запуска корабля.


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