При старте «Союза» с экипажем к МКС произошла авария носителя

Во время старта «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя, объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте «Роскосмоса».

По данным «Интерфакса», произошло аварийное отключение двигателей второй ступени.

По словам знакомого с ситуацией источника, новый экипаж МКС жив, но испытывает перегрузки в 6 g. Для сравнения: при старте космонавты испытывают перегрузку в 1–7 g.

Экипаж совершит аварийное приземление ориентировочно в Казахстане, передает РИА «Новости».

Тем временем «Роскосмос» прекратил трансляцию пуска ракеты.

НАСА сообщило в Twitter, что работает с российскими партнерами для получения большей информации об аварии «Союза».

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту в четверг утром стартовала с космодрома Байконур. На борту находятся члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Алексей Овчинин – 47-летний российский космонавт-испытатель отряда космонавтов «Роскосмоса», Герой России. Совершил космический полёт на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-20М» в марте–сентябре 2016 года к Международной космической станции. Участник основных космических экспедиций МКС-47/МКС-48. Продолжительность полёта составила 172 суток 03 часа 47 минут 15 секунд.

Тайлер Хейг – 43-летний астронавт НАСА, был выбран в качестве космонавта в 2013 году и завершил обучение в 2015 году. Был назначен летным инженером для экспедиции 57/58, до этого опыта космических полетов не имел.

Планировалось, что Овчинин с Хейгом проведут на орбите 187 суток. За это время российский космонавт должен был провести эксперимент «Магнитный 3D-биопринтер». Впервые в истории российского сегмента МКС экипаж намеревался попробовать вырастить небольшие образцы (2–3 миллиметра) хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.

Кроме того, Овчинин вместе с другим российским космонавтом Сергеем Прокопьевым в середине ноября планировали выйти в открытый космос. В числе задач также было обследование «Союза МС-09», в котором в конце августа обнаружили отверстие.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о системе аварийного спасения САС: 35 лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными ее испытателями. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10», но сработала САС.

«Через четыре секунды мы попросту бы сгорели, – вспоминал командир корабля Владимир Титов. – Эти четыре секунды отделяли нас от посмертного звания Героев Советского Союза, но сработала САС: наш спускаемый аппарат отбросило километра на четыре в сторону. Перегрузки испытали на пределе человеческих возможностей – порядка 16 g, но приземлились успешно. В левый иллюминатор увидели, как полыхала стартовая площадка, что-то еще взрывалось – ужасное зрелище. На несколько километров вокруг старта степь заливал неестественный свет, а пламя, вздымавшееся над стартовым комплексом, было красно-черным».

Чтобы ослабить действие высоких ускорений, космонавта помещают в космическом корабле таким образом, чтобы перегрузки были направлены по горизонтальной оси. Такое положение обеспечивает эффективное кровоснабжение головного мозга космонавта при ускорениях до 10 g, а кратковременно – даже до 25 g. По статистике, космонавты редко испытывают перегрузки, превышающие 4 g.

При возвращении космического корабля на Землю, когда он входит в плотные слои атмосферы, космонавт испытывает перегрузки торможения, то есть отрицательного ускорения. По интегральной величине торможение соответствует ускорению при старте. Космический корабль, входящий в плотные слои атмосферы, ориентируют так, чтобы перегрузки торможения имели горизонтальное направление. Таким образом, их воздействие на космонавта сводится к минимуму, как и во время запуска корабля.