Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Взгляд
11 октября, четверг  |  Последнее обновление — 22:54  |  vz.ru
Разделы

Новая нефтяная валюта призвана заменить доллар

В борьбе с долларом США все средства хорошиФото: Jochen Eckel/picture alliance/Global Look Press
Ускорить отказ от доллара при экспортных расчетах могут помочь современные технологии цифровой экономики. Появилась идея воспользоваться столь тесной дружбой России с ОПЕК и вместе создать сильную нефтяную криптовалюту, за которую и продавать свое сырье. Это утопия или реальная альтернатива нефтедолларам? Подробности...
Перейти а раздел…

Ингушских депутатов шантажируют из-за границы с Чечней

Митинги на площади перед парламентом Ингушетии пока продолжаются, но число их участников все меньшеФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В Ингушетии продолжаются протесты по поводу соглашения об определении административных границ с Чеченской Республикой. Самой большой интригой стало голосование региональных депутатов, часть из которых сначала голосовала за определение границ, а потом поменяла свое решение. В адрес других поступают угрозы, их пытаются подкупить. Что происходит в региональном парламенте? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему легендарному советскому пистолету ищут замену

Легендарный пистолет Макарова давно нуждается в заменеФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Очередное заявление о разработке «пистолета, который должен заменить пистолет Макарова», прозвучало от одного из уважаемых оружейных бюро. Неудивительно – речь идет о крупнейшем военном заказе. Каковы достоинства и недостатки легендарного ПМ, почему его необходимо менять и кто претендует на его место? Подробности...
Перейти а раздел…

Кто заменит Никки Хейли в ООН

У каждого из возможных сменщиков Хейли есть свои сильные стороныФото: Ron Sachs, Christian Charisius/DPA,
Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
На место объявившей о своей отставке с должности постпреда США при ООН Никки Хейли Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур. Наиболее подходящей на эту должность он назвал свою дочь Иванку, которая уже успела ответить отцу. Кроме того, на пост претендуют посол-гомосексуалист и топ-менеджер корпорации Goldman Sachs. У кого наибольшие шансы на важный пост? Подробности...
Перейти а раздел…

Система САС второй раз спасла жизни космонавтов

Российская аварийная система спасения в очередной раз доказывает свою эффективностьФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В четверг при старте корабля «Союз» с новым экипажем МКС произошла авария ракеты-носителя. Названа предварительная причина ЧП. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Аварийная посадка произошла в Казахстане. Члены экипажа выжили благодаря уникальной системе аварийного спасения САС, 35 лет назад уже спасшей жизни советских космонавтов. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему водка в России больше, чем напиток

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Доступной для русского народа водка стала с началом импорта дешевого немецкого картофельного спирта. От этого один шаг до конспирологии, столь любезной нашему человеку, особенно – под ту самую водку. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Отмена «ятя» и «фиты» стала трагедией для русского языка

Егор Холмогоров, Публицист
Большевики, как и Петр Великий, руководствовались не стремлением открыть дорогу к знаниям, а стремлением перекрыть ее. Пролетарии должны были испытывать физический дискомфорт от старых книг. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария

Россия демонстрирует новую тактику работы в горячих точках

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Феномен наблюдается отчетливый: Запад все чаще проигрывает России, которая обладает существенно меньшими ресурсами и при этом умудряется успешно действовать сразу по нескольким направлениям. Разгадка проста. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
    Перейти а раздел…

    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

    Как сильно Россия зависит от доллара

    Как стать губернатором в России

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
      Подробности...

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин назначил врио губернаторов двух регионов
          РПЦ предрекла начало «чего-то страшного» на УкраинеКиев призвал ЕС ввести санкции за пользование Крымским мостомПутин исключил главу Роскосмоса из антинаркотического комитетаБелоруссия запретила русофобскую кричалку с Майдана
          Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностьюНазвано место заключения Кокорина и МамаеваАмериканский корабль впервые за 20 лет пришвартовался в израильском АшдодеРоссия отказала Белоруссии в поставках бензина
          В разбившемся в Чувашии автобусе оказались в основном женщины«Мажоры» в Петербурге бросили 50 тыс. рублей в толпуВсе полеты F-35 прекращены из-за технической неисправностиКиевский «патриарх» Филарет решил не отказываться от сана вопреки решению Фанара

          Главная тема


          Константинополь признает украинских раскольников по "бандеровской" схеме

          Преступление и наказание


          Опозорившегося в Москве чеченца Кадыров отправил в дворники

          полезные советы


          Министр рассказала, как «легко» питаться на прожиточный минимум (видео)

          нелегкая работа


          Норкин выгнал гостя из студии, не снеся личного оскорбления

          Видео

          армия и вооружение


          Почему легендарному советскому пистолету ищут замену

          громкое дело


          Что нужно сделать с Кокориным и Мамаевым

          общественное мнение


          Почему украинцы стали лучше относиться к россиянам

          черное золото


          Почему России не нужна нефть по 100 долларов

          репортаж газеты Взгляд


          Как болельщики едва не сорвали встречу Нурмагомедова в Махачкале

          «плевок в лицо»


          Сергей Худиев: Украинский национализм существует для того, чтобы мучить людей ради сомнительного идеала

          «русский борец Хабиб»


          Лев Пирогов: Если мы не понимаем сходу, кто свой, а кто чужой, значит, мы опупели

          «волна популизма»


          Дмитрий Дробницкий: В Южной Америке произошел очень серьезный политический сдвиг

          на ваш взгляд


          Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?

          Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

          Экипаж «Союза» после аварийного приземления   11 октября 2018, 22:20
          Фото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
          Текст: Константин Меринов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство.

          До последнего времени ракета-носитель (РН) «Союз-ФГ» считалась одним из самых надежных носителей – 100% успешных пусков. Первый – с грузовым «Прогрессом М1-6» – состоялся 20 мая 2001 года, а первый старт с пилотируемым «Союзом ТМА-1» – 30 октября 2002 года. Всего «Союз-ФГ» уходил в космос 64 раза, всегда успешно. Так было до 11 октября 2018 года, пока на 165-й секунде полета не произошла авария ракеты-носителя.

          «Союз-ФГ», созданный в самарском Ракетно-космическом центре «Прогресс», предназначается для выведения на околоземную орбиту пилотируемых кораблей типа «Союз» и грузовых кораблей «Прогресс». В настоящее время единственный в мире носитель, используемый для запуска пилотируемых кораблей с экипажами к Международной космической станции.

          В этом году носитель «Союз-ФГ» уже отправил на МКС две экспедиции. 21 марта был осуществлен запуск транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-08» с тремя членами экипажа – космонавт Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. 6 июня в космос отправился «Союз МС-09», на борту которого тоже трое – космонавт Сергей Прокопьев, астронавт НАСА Серина Ауньен-Чэнселлор и астронавт Европейского космического агентства Александр Герст, которые сегодня работают на МКС и ожидали прибытия двух своих коллег.

          11 октября экипаж космического корабля «Союз МС-10» в составе космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга до МКС не добрался. Авария РН «Союз» преградила им дорогу в космос. Экипаж остался жив. Второй раз в истории отечественной космонавтики жизнь людей спасла САС  система аварийного спасения космонавтов. Она, как и 35 лет назад, продемонстрировала свою исключительную надежность.

          Тогда, 26 сентября 1983 года, благодаря уникальной разработке Машиностроительного конструкторского бюро «Искра» имени И. И. Картукова были спасены Владимир Титов и Геннадий Стрекалов – экипаж корабля «Союз Т-10» (позднее он войдет в реестр пилотируемых полетов под номером «Союз Т-10-1»). Правда, в тот сентябрьский день ситуация была иной – взрыв ракеты-носителя произошел на стартовом столе «гагаринского старта», и САС сработала по команде «стреляющих» (газета ВЗГЛЯД подробно об этом рассказывала).

          В этот раз «Союз-ФГ» тоже стартовал с площадки № 1 космодрома Байконур и успешно оторвался от Земли, но на 165-й секунде полета случилось непредвиденное. Об этом сообщил космонавт Алексей Овчинин во время переговоров с Центром управления полетами: «Две минуты сорок пять секунд. Авария носителя. Быстро мы прилетели», – сказал он перед началом экстренного приземления.

          Уже через несколько минут после аварийной посадки глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в своем «Твиттере»: «Для выяснения причины аварии на РН «Союз-ФГ» моим решением образована государственная комиссия. Она уже приступила к работе. Изучается телеметрия. Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля «Союз-МС» сработала штатно. Экипаж спасен».

          Конечно, это самое главное – живы люди, хоть и испытали не самые приятные ощущения при баллистическом спуске спускаемого аппарата. ТАСС передает, что «космонавта Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга осмотрели медики, их состояние не вполне хорошее».

          Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что нагрузка 6G вполне допустима и не угрожает здоровью космонавтов. «В диапазоне 9G космонавты уже не раз спускались на баллистическом спуске с орбиты, и все кончалось благополучно».

          Припоминается полет «Союза-18» с космонавтами Василием Лазаревым и Олегом Макаровым, которые тоже не долетели до пункта назначения – орбитальной станции «Салют-4». В сообщении ТАСС говорилось: «На участке работы третьей ступени произошло отклонение параметров движения ракеты-носителя от расчетных значений, и автоматическим устройством была выдана команда на прекращение дальнейшего полета по программе и отделение космического корабля для возвращения на Землю. Спускаемый аппарат совершил мягкую посадку». Позднее этот корабль назовут «Союз-18-1», а в техническом заключении, которое подпишут члены Государственной комиссии, появятся строки: «После отделения корабль совершил суборбитальный полет длительностью 21 минута 27 секунд, поднявшись на высоту 192 км и пролетев 1574 км».

          Нельзя не вспомнить и Бориса Волынова, который в 1969 году возвращался из космоса на «Союзе-5» и космический корабль шел к Земле по крутой баллистической траектории. Помимо тяжести перегрузки, получилось жестким и приземление. От серьезных травм и переломов спас ложемент – специальный «вкладыш» в кресле космонавта, изготовленный строго по фигуре.

          Но удар был настолько силен, что сломались корни зубов верхней челюсти. В сообщении ТАСС обо всем этом – ни слова.

          Говорилось, что полет прошел успешно, а корабль приземлился в заданном районе. Этот район оказался в стороне от изначально запланированного почти на 600 км.

          Что касается аварии «Союза-ФГ», то аварийной комиссии будет сложно установить причины произошедшего, поскольку ступени в результате падения оказались критически повреждены, сообщил источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, вся надежда остается только на телеметрическую информацию, которая поступала с ракеты во время полета на наземные пункты. Предварительно уже озвучивались несколько версий.

          В частности, предварительно установлено, что «Союз» мог упасть из-за не сработавшего пиропатрона одного из блоков или заклинившего крепления первой ступени ко второй. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

          «Когда ракета стартует, четыре блока первой и центральный блок второй ступени работают параллельно. Или пиропатрон не сработал, который должен был откинуть боковой блок в сторону, либо что-то произошло с «зацеплением», которое находится в верхней части бокового блока ступени», – сообщил источник. Он объяснил, что «зацепление» – это штырь, который входит в специальный «карман» на центральном блоке».

          «Это механическая система. Срабатывают пиропатроны – чтобы развести блоки, «зацепление» выходит из «кармана», и остатки газов из двигателей ракеты и пиропатронов отталкивают боковые блоки. Один из блоков не отошел. Он пошел назад и в полете ударил по второй ступени. Начались резкие перегрузки, и автоматика отключила двигатели второй ступени», – сказал он.

          Если данные предварительные выводы верны, можно сказать, что

          причиной аварии послужило уникальное обстоятельство, ранее в практике космических запусков не встречавшееся.

          Да и не менее уникальной выглядит, как уже было сказано, сама авария. Череда космических неудач России впервые коснулась самого надежной, самой проверенной ракеты, пусть и последней ее модификации (раньше падали в основном РН «Протон»). Той самой, которая должна стать последней в целом в истории «Союзов» первого поколения. Напомним, в июле стало известно, что существующий запас ракет «Союз-ФГ» скоро будет исчерпан, а пилотируемые пуски будут переведены на РН «Союз 2.1а». Заказ на три первые ракеты нового типа уже размещен в РКЦ «Прогресс» и предприятие начало их изготовление.

          Первый запуск ТПК «Союз МС» на новом носителе «Союз 2.1а» намечен на весну 2020 года. Это подтверждал и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: «У нас осталось семь ракет «Союз-ФГ», на которых сейчас летают пилотируемые корабли «Союз». До конца 2019 года мы эти ракеты отстреляем». Он также сказал, что после завершения пусков «Союза-ФГ» «гагаринский старт» на Байконуре встанет на модернизацию и будет переделан под ракету «Союз-2.1а».

          В наше время все привыкли к космическим стартам. Порой они воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. О тех, кто отправляется на орбиту, спокойно и буднично говорят: «Ушли на работу». Кто-то даже предложил: давайте не присваивать космонавтам за осуществленный полет звание Героя России – это теперь не подвиг, а простая работа. Это не так – и события 11 октября лучшее тому подтверждение.

          Но космической репутации России нанесен серьезный ущерб, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев. «Не надо забывать, что мы используем космос в международной сфере и саму эксплуатацию выстраиваем в том числе за счет международного финансирования», – заявил Кондратьев. По его словам, людям, отвечающим за производство техники и организацию полетов, «должны быть предъявлены соответствующие серьезные вопросы».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............