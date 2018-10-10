Переживший аналогичную ситуацию космонавт рассказал об ощущениях экипажа аварийного «Союза»

Космонавты потерпевшего аварию «Союз МС-10» должны быстро оправиться после инцидента, сказал космонавт Владимир Титов, попадавший в аналогичную ситуацию.

«Ситуация нехорошая, конечно. У нас такое было, очень неприятно. Ну а то, что там случилось... Будет аварийная комиссия, она будет разбираться, искать причины, ведь ракета отработанная», – цитирует космонавта ТАСС.

В 1983 году на Байконуре за несколько 48 секунд до пуска загорелась ракета-носитель «Союз-У» с кораблем «Союз Т-10-1». На его борту находились космонавты Владимир Титов и Геннадий Стрекалов.

Титов, комментируя ситуацию с «Союз МС-10», сообщил ,что, вероятнее всего, сработали автоматические системы. В качестве возможной причины аварии Титов назвал то, что какие-то из двигателей могли прекратить работу раньше положенного, а какие-то оставаться включенными дольше необходимого. Эти данные можно будет узнать в телеметрии, отметил космонавт.

Титов подчеркнул, что космонавтам вполне хватит недели на восстановление. «Их проверят специалисты, думаю, что там будет все нормально. С точки зрения корабля, ракеты-носителя, вот тут время может затянуться, все зависит от того, как быстро ситуация будет проанализирована. Затягивать все же нельзя, станция летает, консервировать ее, уходить с нее совсем не хочется», – добавил он.

Авария перед запуском «Союз-ФГ» произошла 10 октября, на корабле «Союз МС-10» были двое – россиянин Алексей Овчинин и американец Тайлер Хейг.

Позднее сообщалось, что у членов экипажа нашли проблемы со здоровьем, их должны отправить в Москву спецбортом.