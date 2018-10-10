У космонавтов «Союза» обнаружились проблемы со здоровьем

Состояние астронавтов корабля «Союз МС-10» «не вполне хорошее», вскоре их отправят в Москву спецбортом, сообщил источник на космодроме Байконур.

Источник сообщил, что космонавта Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга «осмотрели медики, их состояние не вполне хорошее»; детали не уточняются, передает ТАСС.

В ближайшее время астронавтов «отправят спецбортом на аэродром Чкаловский в Москву, а затем в Звездный городок».

Тем временем в трансляции НАСА сообщается, что членов экипажа корабля «Союз МС-10» примерно в 14.30 мск посадили на борту вертолета, который доставит их в Байконур.

Там их ожидает самолет.

Авария «Союз-ФГ» с кораблем «Союз М-10» произошла во время старта с космодрома Байконур, на борту находились два члена экипажа. Уже озвучены обстоятельства, при которых произошел инцидент.