Озвучены обстоятельства аварии «Союза»

По предварительным данным, авария при старте ракеты «Союз-ФГ» к МКС произошла при отделении первой от второй ступени, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Борисов сообщил, что «на 123-й секунде произошло срабатывание аварийной системы спасения, она отработала штатно, отделилась капсула от ракеты-носителя, экипаж благополучно приземлился на землю», передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, по секундам полета это, видимо, причина при отделении первой–второй ступени», – добавил он.

Таким образом, в ходе аварии подтвердилась работоспособность аварийной системы. Вице-премьер отметил, что ситуация с «Союзом» «неприятна», однако такие случаи уже были.

Он также выразил мнение, что американская сторона с пониманием отнесется к ситуации. Скрывать причины инцидента Россия не намерена, вся необходимая информация будет сообщена.

Касаясь вопроса кадровых перестановок после произошедшего, Борисов сказал, что сперва следует установить причину аварии.

«Если (...) будут выявлены конкретные виновные, то, конечно, будут приняты соответствующие кадровые решения. Это стандартная ситуация», – сказал вице-премьер.

Он заявил также, что будет докладывать руководству страны о всех деталях и ходе расследования.

Борисов подтвердил, что после инцидента с «Союзом» все «пилотируемые пуски прекращаются до разбора всей ситуации».

В четверг во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя.

Экипаж корабля приземлился в Казахстане, космонавты живы, их уже достали из спускаемого аппарата.

Капсулу с астронавтами от аварийной ракеты в автоматическом режиме отстрелила система аварийного спасения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой системе.