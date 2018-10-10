Эксперт рассказал, что спасло жизни членам экипажа «Союза»

«Система аварийного спасения САС в очередной раз доказывает свою надежность и необходимость», – рассказал газете ВЗГЛЯД космонавт-испытатель Сергей Жуков. Он рассказал, о системе, которая второй раз в истории помогла спасти космонавтов при аварии при запуске «Союза».

Космонавт-испытатель, президент Московского космического клуба, действительный член Российской академии космонавтики Сергей Жуков рассказал, что при аварии ракеты «Союз-ФГ» сработала Система аварийного спасения (САС), которая ранее срабатывала только один раз – в 1983 году, и также спасла жизнь космонавтам Владимиру Титову и Геннадию Стрекалову.

«Эта система рассчитана на несколько сценариев. Корабль состоит из трех отсеков: бытовой – вверху, спускаемый аппарат – середина, где космонавты, и приборно-агрегатный – нижний. За счет первых патронов идет отрезание приборно-агрегатного отсека и головной обтекатель уводит бытовой отсек и капсулу с космонавтами на безопасную траекторию. Дальше уже происходит посадка на парашютах», – объяснил Жуков.

Эксперт отметил, что система еще ни разу не подводила и именно благодаря ей живы космонавты. «Я говорил с одним американским коллегой, который летал на наших аппаратах и на шаттле. Он говорил, что, к сожалению, на шаттлах САСа нет, а у нас есть, и он в очередной раз доказывает свою надежность и необходимость. Вспомните катастрофу «Челленджера» в 1986 году, когда капсула после аварии просто рухнула в Атлантический океан и 7 космонавтов погибли. С шаттла аварийного спасения нет», подчеркнул собеседник.

Жуков также отметил, что перегрузка в 6G, которую испытал экипаж «Союза», не опасна для космонавтов.

Напомним, 11 октября во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг испытали очень сильные перегрузки, но они живы, уже приземлились и выбрались из спускаемого аппарата.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о системе аварийного спасения САС: 35 лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными ее испытателями. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10», но сработала САС.