Система САС второй раз спасла жизни космонавтов

В четверг при старте корабля «Союз» с новым экипажем МКС произошла авария ракеты-носителя. Названа предварительная причина ЧП. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Аварийная посадка произошла в Казахстане. Члены экипажа выжили благодаря уникальной системе аварийного спасения САС, 35 лет назад уже спасшей жизни советских космонавтов.

В четверг во время старта с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с новым экипажем Международной космической станции (МКС) произошла авария носителя. На борту находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Третье место использовали для перевозки контейнера с продуктами.

Перед стартом космонавты получили благословение от русского православного священника. Планировалось, что они проведут на орбите 187 суток. Теперь экипаж МКС может на неопределенное время остаться в количестве трех человек.

По предварительным данным, на 165-й секунде полета отключились двигатели второй ступени. Это произошло при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. Одной из вероятных причин аварии эксперты называют плохие крепления центрального блока ускорителя.

Во время аварии Овчинин и Хейг испытали перегрузки в 6 g. Сначала их состояние оценивали как хорошее, но позже при внимательном осмотре врачи обнаружили у них проблемы со здоровьем. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник на Байконуре, в ближайшее время их отправят спецбортом в Москву, а затем в Звездный городок.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что нагрузка 6 g вполне допустима и не угрожает здоровью космонавтов. «В диапазоне 9 g космонавты уже не раз спускались на баллистическом спуске с орбиты, и все кончалось благополучно. Диапазон нагрузок 3 g и 4 g они испытывают при штатной, обычной посадке».

Космонавт-испытатель, президент Московского космического клуба, действительный член Российской академии космонавтики Сергей Жуков также заявил газете ВЗГЛЯД, что перегрузка в 6 g, которую испытал экипаж «Союза», не опасна для человека.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как передает «Интерфакс», отметил надежную работу систем безопасности. «Слава Богу, космонавты живы. Хорошо, что должным образом сработали системы безопасности и сам экипаж», – сказал Песков.

Согласно официальной версии, космонавты остались живы благодаря срабатыванию аварийной системы спасения (САС). После остановки двигателей отделилась капсула от ракеты-носителя. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой системе. Еще 35 лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными ее испытателями. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10», но сработала САС.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что САС продемонстрировала свою исключительную надежность. «А вот в чем причина аварии – разберемся», – пообещал он.

В свою очередь, вице-премьер России Юрий Борисов также считает, что происшествие подтвердило работоспособность аварийной системы спасения. «Ситуация, конечно, неприятная, но, как вы знаете, в истории космонавтики уже были такие случаи. С другой стороны, подтверждена работоспособность аварийной системы спасения, что очень важно», – цитирует Борисова РИА «Новости». Касаясь вопроса кадровых перестановок после произошедшего, Борисов призвал для начала установить причину аварии. Он подтвердил, что после инцидента все «пилотируемые пуски прекращаются до разбора всей ситуации».

На эту тему

В Росавиации отметили, что поисково-спасательная операция прошла «на отлично». К месту обнаружения капсулы – в 25 км от казахстанского Жезказгана – прибыли поисково-спасательные машины ПЭМ-1 «Синяя птица» с краном, а чуть позже – вертолеты Ми-8.

Космонавт-испытатель, президент Московского космического клуба, действительный член Российской академии космонавтики Сергей Жуков рассказал газете ВЗГЛЯД, что САС «рассчитана на несколько сценариев». «Корабль состоит из трех отсеков: бытовой – вверху, спускаемый аппарат – середина, где космонавты, и приборно-агрегатный – нижний. За счет первых патронов идет отрезание приборно-агрегатного отсека и головной обтекатель уводит бытовой отсек и капсулу с космонавтами на безопасную траекторию. Дальше уже происходит посадка на парашютах», – объяснил Жуков.

Эксперт отметил, что система еще ни разу не подводила и именно благодаря ей живы космонавты.

«Я говорил с одним американским коллегой, который летал на наших аппаратах и на шаттле. Он рассказывал, что, к сожалению, на шаттлах САС нет, а у нас есть, и она в очередной раз доказывает свою надежность и необходимость.

Вспомните катастрофу «Челленджера» в 1986 году, когда капсула после аварии просто рухнула в Атлантический океан и 7 космонавтов погибли. С шаттла аварийного спасения нет», – подчеркнул собеседник.

В то же время Иван Моисеев выдвинул немного иную версию событий – по его мнению, авария на «Союзе» произошла уже после отделения САС от космического корабля. Моисеев напомнил, что САС сбрасывается примерно через 160 секунд после старта, прямо перед сбросом обтекателя космического корабля, и после ее сброса для спасения экипажа используется аварийное отключение двигателей и парашютная система космического корабля.

Как рассказал эксперт, аварийное отключение двигателей происходит автоматически, если параметры силовой установки выходят за какие-то определенные рамки. «Здесь системы сработали в должном режиме – отключение двигателей, отделение корабля, разделение отсеков, открытие парашюта. Кроме того, космонавты приземлились в доступном месте, что тоже немаловажно», – подытожил он.