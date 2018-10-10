Система САС второй раз спасла жизни космонавтов

В четверг при старте корабля «Союз» с новым экипажем МКС произошла авария ракеты-носителя. Названа предварительная причина ЧП. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Аварийная посадка произошла в Казахстане. Члены экипажа выжили благодаря уникальной системе аварийного спасения САС, 35 лет назад уже спасшей жизни советских космонавтов.
В четверг во время старта с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с новым экипажем Международной космической станции (МКС) произошла авария носителя. На борту находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Третье место использовали для перевозки контейнера с продуктами.
Перед стартом космонавты получили благословение от русского православного священника. Планировалось, что они проведут на орбите 187 суток. Теперь экипаж МКС может на неопределенное время остаться в количестве трех человек.
По предварительным данным, на 165-й секунде полета отключились двигатели второй ступени. Это произошло при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. Одной из вероятных причин аварии эксперты называют плохие крепления центрального блока ускорителя.
Во время аварии Овчинин и Хейг испытали перегрузки в 6 g. Сначала их состояние оценивали как хорошее, но позже при внимательном осмотре врачи обнаружили у них проблемы со здоровьем. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник на Байконуре, в ближайшее время их отправят спецбортом в Москву, а затем в Звездный городок.
Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что нагрузка 6 g вполне допустима и не угрожает здоровью космонавтов. «В диапазоне 9 g космонавты уже не раз спускались на баллистическом спуске с орбиты, и все кончалось благополучно. Диапазон нагрузок 3 g и 4 g они испытывают при штатной, обычной посадке».
Космонавт-испытатель, президент Московского космического клуба, действительный член Российской академии космонавтики Сергей Жуков также заявил газете ВЗГЛЯД, что перегрузка в 6 g, которую испытал экипаж «Союза», не опасна для человека.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как передает «Интерфакс», отметил надежную работу систем безопасности. «Слава Богу, космонавты живы. Хорошо, что должным образом сработали системы безопасности и сам экипаж», – сказал Песков.
Согласно официальной версии, космонавты остались живы благодаря срабатыванию аварийной системы спасения (САС). После остановки двигателей отделилась капсула от ракеты-носителя. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой системе. Еще 35 лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными ее испытателями. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10», но сработала САС.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что САС продемонстрировала свою исключительную надежность. «А вот в чем причина аварии – разберемся», – пообещал он.
В свою очередь, вице-премьер России Юрий Борисов также считает, что происшествие подтвердило работоспособность аварийной системы спасения. «Ситуация, конечно, неприятная, но, как вы знаете, в истории космонавтики уже были такие случаи. С другой стороны, подтверждена работоспособность аварийной системы спасения, что очень важно», – цитирует Борисова РИА «Новости». Касаясь вопроса кадровых перестановок после произошедшего, Борисов призвал для начала установить причину аварии. Он подтвердил, что после инцидента все «пилотируемые пуски прекращаются до разбора всей ситуации».
В Росавиации отметили, что поисково-спасательная операция прошла «на отлично». К месту обнаружения капсулы – в 25 км от казахстанского Жезказгана – прибыли поисково-спасательные машины ПЭМ-1 «Синяя птица» с краном, а чуть позже – вертолеты Ми-8.
Космонавт-испытатель, президент Московского космического клуба, действительный член Российской академии космонавтики Сергей Жуков рассказал газете ВЗГЛЯД, что САС «рассчитана на несколько сценариев». «Корабль состоит из трех отсеков: бытовой – вверху, спускаемый аппарат – середина, где космонавты, и приборно-агрегатный – нижний. За счет первых патронов идет отрезание приборно-агрегатного отсека и головной обтекатель уводит бытовой отсек и капсулу с космонавтами на безопасную траекторию. Дальше уже происходит посадка на парашютах», – объяснил Жуков.
Эксперт отметил, что система еще ни разу не подводила и именно благодаря ей живы космонавты.
«Я говорил с одним американским коллегой, который летал на наших аппаратах и на шаттле. Он рассказывал, что, к сожалению, на шаттлах САС нет, а у нас есть, и она в очередной раз доказывает свою надежность и необходимость.
Вспомните катастрофу «Челленджера» в 1986 году, когда капсула после аварии просто рухнула в Атлантический океан и 7 космонавтов погибли. С шаттла аварийного спасения нет», – подчеркнул собеседник.
В то же время Иван Моисеев выдвинул немного иную версию событий – по его мнению, авария на «Союзе» произошла уже после отделения САС от космического корабля. Моисеев напомнил, что САС сбрасывается примерно через 160 секунд после старта, прямо перед сбросом обтекателя космического корабля, и после ее сброса для спасения экипажа используется аварийное отключение двигателей и парашютная система космического корабля.
Как рассказал эксперт, аварийное отключение двигателей происходит автоматически, если параметры силовой установки выходят за какие-то определенные рамки. «Здесь системы сработали в должном режиме – отключение двигателей, отделение корабля, разделение отсеков, открытие парашюта. Кроме того, космонавты приземлились в доступном месте, что тоже немаловажно», – подытожил он.