Названо точное время аварии «Союза»

Диктор, комментирующий трансляцию Роскосмоса с запуском ракеты «Союз-ФГ», сообщил об аварии на 165-й секунде полета.

Согласно трансляции Роскосмоса, диктор сказал фразу «авария носителя» на 165-й секунде полета, передает РИА «Новости».

Авария «Союз-ФГ» с кораблем «Союз М-10» произошла во время старта с космодрома Байконур, на борту находились два члена экипажа.

Были озвучены обстоятельства, при которых произошла авария.