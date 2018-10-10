Космонавт с аварийного «Союза» с иронией прокомментировал провал запуска

Стало известно, что сказал космонавт Алексей Овчинин после аварии «Союза», произошедшей при запуске корабля с космодрома «Байконур».

«Авария носителя (...) Две минуты сорок пять секунд. Авария носителя. Быстро мы прилетели», – сказал Овчинин перед началом экстренного приземления, передает телеканал «Звезда».

Напомним, в четверг при старте ракеты «Союз-ФГ» к МКС произошла авария носителя. В США уже отреагировали на инцидент с «Союзом».

Капсулу с космонавтами от аварийной ракеты в автоматическом режиме отстрелила система аварийного спасения. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что система САС второй раз спасла жизни космонавтов.

Источник сообщил, что у космонавтов после приземления обнаружили проблемы со здоровьем.