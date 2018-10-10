США отреагировали на аварию «Союза»

Посольство США в России заявило, что в спасении космонавтов «Союза» сыграла важную роль совместная подготовка членов экипажа, ставшая возможной в результате открытого сотрудничества стран в космосе.

«Мы рады благополучному приземлению экипажа «Союза». Обширная программа совместной подготовки членов экипажа, разработанная в результате многолетнего oпыта открытого сотрудничества наших стран в области космоса, внесла свой вклад в благополучный исход инцидента», – говорится в сообщении посольства, опубликованном в Twitter.

11 октября во время старта ракеты «Союз-ФГ» с космодрома Байконур произошла авария.

Позднее стало известно об обстоятельствах и возможной причине произошедшего.

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент аварии ракеты-носителя.