Названа предварительная причина аварии «Союза»

Предварительной причиной аварии при старте «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» могло стать то, что один из блоков второй ступени при отделении зацепил центральный блок, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию», – сказал источник «Интерфакса».

В связи с этим вторая ступень потеряла ориентацию, и сработало аварийное выключение двигателей второй ступени.

В то же время источник РИА «Новости» сообщает, что, по предварительным данным, авария произошла из-за удара одного из четырех блоков первой ступени по корпусу второй.

«На первой ступени четыре блока, их еще называют боковыми. Они работают две минуты. По предварительным данным, один из блоков в верхней части не отделился и ударил нижней частью по второй ступени. Произошло аварийное выключение двигателя второй ступени», – сказал один из источников.

Другой источник подтвердил эту информацию: «По предварительным данным, зафиксирован удар одного из четырех блоков первой ступени по центральному блоку второй ступени. По телеметрии, поступившей с ракеты, зафиксировано падение давление в баках наддува второй ступени».

По его словам, автоматика, вероятно, расценила этот сбой как критический и мгновенно привела в действие систему аварийного спасения, отделившую капсулу с космонавтами от аварийной ступени.

Напомним, во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг испытали очень сильные перегрузки, но они живы, их достали из спускаемого аппарата.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о системе аварийного спасения САС: 35 лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными ее испытателями. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10», но сработала САС.