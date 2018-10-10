ЧП с «Союзом» подтвердило возросшие риски российского космоса

Сбой системы разведения ступеней ракеты-носителя «Союз-ФГ» мог произойти из-за отказа пиропатрона – таковы предварительные итоги расследования причин ЧП. На наличие дефектов придется проверять другие носители, что сдвинет отправку людей и грузов на МКС. Наблюдателей удивляет наличие брака в ракете, которая выводила на орбиту пилотируемый корабль. Это заставляет задуматься о перспективах всей российской космонавтики.

Авария во время старта с Байконура ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» могла произойти из-за не отделения в заданное время одного из четырех блоков первой ступени ракеты после отказа пиропатрона системы разведения ступеней. Как сообщили РИА «Новости» знакомые с ходом расследования причин аварии источники, в этот момент произошел удар по центральному блоку ракеты.

В субботу стали известны новые факты об аварии. Как рассказал заместитель главного конструктора по космической технике Машиностроительного конструкторского бюро (МКБ) «Искра» Виктор Волчков, «Союз МС-10» был спасен после аварийного запуска с помощью двигателей головного обтекателя, так как двигательная установка системы была на момент аварии ракеты уже сброшена. Именно за счет этого корабль с космонавтами был отведен в сторону от аварийного носителя.

«Если авария произошла на старте, как это было в 1983 году, то есть специальная команда, которая следит с Земли за работой системы спасения и включает ее. А здесь, когда все произошло в полете, сработала автоматика», – пояснил он.

По словам Волчкова, в 1983 году использовалась предыдущая версия системы спасения, а в 1986 году была разработана версия шестого поколения, которая и применяется до сих пор.

В свою очередь гендиректор «Искры» Владимир Сорокин рассказал о разработке системы аварийного спасения для космического корабля «Федерация». Облик новой системы будет определен после выбора места старта корабля – с космодрома Восточный или с Байконура. От этого зависит схема системы аварийного спасения.

Между тем начальник производства «Искры» Сергей Рассохин рассказал о том, что отправку на Байконур системы аварийного спасения для следующего пилотируемого корабля «Союз МС-11» ускорят: вместо середины декабря система должна быть поставлена «в 20-х числах ноября», передает ТАСС.

Напомним, авария ракеты с двумя членами экипажа, которые должны были прибыть на Международную космическую станцию (МКС), произошла в четверг. Согласно официальной версии, космонавты Алексей Овчинин (РФ) и Ник Хейг (США) остались живы благодаря срабатыванию аварийной системы спасения (САС), о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. После остановки двигателей капсула с космонавтами отделилась от ракеты-носителя и приземлилась в Казахстане. Овчинин и Хейг были отправлены в Москву, а затем в Звездный городок. В последний раз срыв пилотируемого полета происходил в 1983 году после взрыва на старте корабля «Салют-7».

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает озвученную версию аварии вполне состоятельной. «Разделение ступеней ракеты – ответственный момент. Этот механизм достаточно хитро построен. Там срабатывает клапан, а иначе никак», – пояснил Моисеев газете ВЗГЛЯД.

Эксперт напомнил, что подобные неисправности при разведении ступеней приводили к авариям и ранее. Он подчеркнул, что окончательные выводы о причинах аварии делать пока все-таки рано и комиссия «Роскосмоса» должна завершить свою работу. Впрочем, он не исключает, что, судя по озвученным данным, к аварии привел технический брак изделия.

«Удивляет, что авария произошла на пилотируемом «Союзе», к которому повышенные требования к надежности. Но если делать выводы, то не по конкретной аварии, которая в общем-то ничего особенного из себя не представляет, а вообще по количеству аварий, которые стали существенно выше мирового. У нас было множество аварий.

Страховщики говорят, что аварии происходят чуть ли не вдвое чаще, чем за рубежом и поднимают ставку в два раза.

Если аварии происходят на разной технике, на разных этапах полета у разных производителей, то это дело уже не в конкретном случае и браке», – считает Моисеев.

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По факту аварии «Союза» возбуждено уголовное дело. До выяснения причин ЧП все пилотируемые пуски к МКС приостановлены. Сейчас подобные пуски проводятся только с Байконура и только на «Союзах», американцы могут доставлять на станцию исключительно грузы. Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА «с пониманием отнесется к этой ситуации».

На Байконуре работы со следующей ракетой «Союз-ФГ» приостановлены с целью позволить специалистам обнаружить те же дефекты, которые могли привести к последней аварии. Сейчас предназначенная для запуска космического грузовика «Прогресс МС-10» ракета уже собрана в «пакет» (соединение блоков первой и второй ступени) и находится в режиме хранения. «Прогресс МС-10» с грузами для экипажа МКС планировалось запустить 31 октября, но старт отложили на ноябрь.

А очередная пилотируемая экспедиция отправится на МКС ближе к началу декабря. «Роскосмос» ранее обещал сделать все, чтобы не допустить беспилотного режима МКС. Впрочем, при самых негативных сценариях развития событий в России и в США все-таки готовы к заморозке работы МКС и переводу ее на беспилотный режим, что ставит под угрозу существование станции и не исключен досрочный уход с орбиты. Сейчас с учетом сроков продления службы МКС должна проработать до 2024 года.