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13 октября, суббота  |  Последнее обновление — 21:07  |  vz.ru
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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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Какие инструменты для защиты украинских православных есть у Москвы

В 17-м веке Киевская митрополия владела совершенно иной территорией, в том числе нынешней Белоруссией и ЛатвиейФото: spzh.news/ru
В понедельник Священный синод РПЦ даст жесткий ответ Константинополю на его решения по Украине. Накануне Кремль пообещал защищать православных на Украине так же, как защищает в России. Церковный раскол даже оказался на повестке заседания Совбеза под председательством Путина. Как же Кремль может предотвратить массовый захват храмов в соседней стране? Один из возможных инструментов давления связан с Эрдоганом. Подробности...
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ЧП с «Союзом» подтвердило возросшие риски российского космоса

Расследование причин аварии «Союза» ведет к тому, что виной всему стал заводской бракФото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Сбой системы разведения ступеней ракеты-носителя «Союз-ФГ» мог произойти из-за отказа пиропатрона – таковы предварительные итоги расследования причин ЧП. На наличие дефектов придется проверять другие носители, что сдвинет отправку людей и грузов на МКС. Наблюдателей удивляет наличие брака в ракете, которая выводила на орбиту пилотируемый корабль. Это заставляет задуматься о перспективах всей российской космонавтики. Подробности...
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Должна ли Россия бояться «пяти глаз»

Внимание даже новозеландской разведки все больше переключается на РоссиюФото: Marcos Brindicci/Reuters
Одно из крупнейших в мире объединений спецслужб «Пять глаз» – англосаксонская организация во главе с США – усиливает свое внимание по отношению к Китаю и России. Что представляет собой эта организация, чем занимается – и какую угрозу она могла бы нести безопасности нашей страны? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Возможна ли в России старость в радость

Антон Крылов, журналист
Отдать отца или мать в «богадельню» – это почти то же самое, что сдать в детдом родного ребенка. Пойти на это можно только в ситуации нестерпимой нужды. Но даже в этом случае «отказника» осудят все, кто узнает. Подробности...
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Пора кончать с наградной бестолковщиной

Дометий Завольский, историк-архивист
Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как на компьютере открытки к 23 Февраля. У постсоветских дизайнеров талант: облицовочный камень делать похожим на пластмассу, а металл – на фантики. Подробности...
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Девушки с «России» из кремня и стали

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ дикие орангутанги нападают на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. Кажется, пора объяснить товарищам, что идея ПАСЕ себя изжила и не дает стране вообще ничего. Подробности...
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      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

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        • Нет, нужно оставить как есть

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          ЧП с «Союзом» подтвердило возросшие риски российского космоса

          Расследование причин аварии «Союза» ведет к тому, что виной всему стал заводской брак   13 октября 2018, 19:40
          Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
          Текст: Андрей Резчиков

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          Сбой системы разведения ступеней ракеты-носителя «Союз-ФГ» мог произойти из-за отказа пиропатрона – таковы предварительные итоги расследования причин ЧП. На наличие дефектов придется проверять другие носители, что сдвинет отправку людей и грузов на МКС. Наблюдателей удивляет наличие брака в ракете, которая выводила на орбиту пилотируемый корабль. Это заставляет задуматься о перспективах всей российской космонавтики.

          Авария во время старта с Байконура ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» могла произойти из-за не отделения в заданное время одного из четырех блоков первой ступени ракеты после отказа пиропатрона системы разведения ступеней. Как сообщили РИА «Новости» знакомые с ходом расследования причин аварии источники, в этот момент произошел удар по центральному блоку ракеты.

          В субботу стали известны новые факты об аварии. Как рассказал заместитель главного конструктора по космической технике Машиностроительного конструкторского бюро (МКБ) «Искра» Виктор Волчков, «Союз МС-10» был спасен после аварийного запуска с помощью двигателей головного обтекателя, так как двигательная установка системы была на момент аварии ракеты уже сброшена. Именно за счет этого корабль с космонавтами был отведен в сторону от аварийного носителя.

          «Если авария произошла на старте, как это было в 1983 году, то есть специальная команда, которая следит с Земли за работой системы спасения и включает ее. А здесь, когда все произошло в полете, сработала автоматика», – пояснил он.

          По словам Волчкова, в 1983 году использовалась предыдущая версия системы спасения, а в 1986 году была разработана версия шестого поколения, которая и применяется до сих пор.

          В свою очередь гендиректор «Искры» Владимир Сорокин рассказал о разработке системы аварийного спасения для космического корабля «Федерация». Облик новой системы будет определен после выбора места старта корабля – с космодрома Восточный или с Байконура. От этого зависит схема системы аварийного спасения.

          Между тем начальник производства «Искры» Сергей Рассохин рассказал о том, что отправку на Байконур системы аварийного спасения для следующего пилотируемого корабля «Союз МС-11» ускорят: вместо середины декабря система должна быть поставлена «в 20-х числах ноября», передает ТАСС.

          Напомним, авария ракеты с двумя членами экипажа, которые должны были прибыть на Международную космическую станцию (МКС), произошла в четверг. Согласно официальной версии, космонавты Алексей Овчинин (РФ) и Ник Хейг (США) остались живы благодаря срабатыванию аварийной системы спасения (САС), о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. После остановки двигателей капсула с космонавтами отделилась от ракеты-носителя и приземлилась в Казахстане. Овчинин и Хейг были отправлены в Москву, а затем в Звездный городок. В последний раз срыв пилотируемого полета происходил в 1983 году после взрыва на старте корабля «Салют-7».

          Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает озвученную версию аварии вполне состоятельной. «Разделение ступеней ракеты – ответственный момент. Этот механизм достаточно хитро построен. Там срабатывает клапан, а иначе никак», – пояснил Моисеев газете ВЗГЛЯД.

          Эксперт напомнил, что подобные неисправности при разведении ступеней приводили к авариям и ранее. Он подчеркнул, что окончательные выводы о причинах аварии делать пока все-таки рано и комиссия «Роскосмоса» должна завершить свою работу. Впрочем, он не исключает, что, судя по озвученным данным, к аварии привел технический брак изделия.

          «Удивляет, что авария произошла на пилотируемом «Союзе», к которому повышенные требования к надежности. Но если делать выводы, то не по конкретной аварии, которая в общем-то ничего особенного из себя не представляет, а вообще по количеству аварий, которые стали существенно выше мирового. У нас было множество аварий.

          Страховщики говорят, что аварии происходят чуть ли не вдвое чаще, чем за рубежом и поднимают ставку в два раза.

          Если аварии происходят на разной технике, на разных этапах полета у разных производителей, то это дело уже не в конкретном случае и браке», – считает Моисеев.

          По факту аварии «Союза» возбуждено уголовное дело. До выяснения причин ЧП все пилотируемые пуски к МКС приостановлены. Сейчас подобные пуски проводятся только с Байконура и только на «Союзах», американцы могут доставлять на станцию исключительно грузы. Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА «с пониманием отнесется к этой ситуации».

          На Байконуре работы со следующей ракетой «Союз-ФГ» приостановлены с целью позволить специалистам обнаружить те же дефекты, которые могли привести к последней аварии. Сейчас предназначенная для запуска космического грузовика «Прогресс МС-10» ракета уже собрана в «пакет» (соединение блоков первой и второй ступени) и находится в режиме хранения. «Прогресс МС-10» с грузами для экипажа МКС планировалось запустить 31 октября, но старт отложили на ноябрь.

          А очередная пилотируемая экспедиция отправится на МКС ближе к началу декабря. «Роскосмос» ранее обещал сделать все, чтобы не допустить беспилотного режима МКС. Впрочем, при самых негативных сценариях развития событий в России и в США все-таки готовы к заморозке работы МКС и переводу ее на беспилотный режим, что ставит под угрозу существование станции и не исключен досрочный уход с орбиты. Сейчас с учетом сроков продления службы МКС должна проработать до 2024 года.

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