В «Искре» рассказали, что происходило после аварии «Союза»

Взгляд
13 октября, суббота  |  Последнее обновление — 17:36  |  vz.ru
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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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Какие инструменты для защиты украинских православных есть у Москвы

В 17-м веке Киевская митрополия владела совершенно иной территорией, в том числе нынешней Белоруссией и ЛатвиейФото: spzh.news/ru
В понедельник Священный синод РПЦ даст жесткий ответ Константинополю на его решения по Украине. Накануне Кремль пообещал защищать православных на Украине так же, как защищает в России. Церковный раскол даже оказался на повестке заседания Совбеза под председательством Путина. Как же Кремль может предотвратить массовый захват храмов в соседней стране? Один из возможных инструментов давления связан с Эрдоганом. Подробности...
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Зачем большевики устроили реформу русского языка

Старая орфография осталась сегодня только в старых книжкахФото: А. Шляхова /Фотохроника ТАСС
«Большевистская реформа была осуществлена насильственно, она ассоциировалась с новой властью, и потому еще вызвала очень острую реакцию в обществе», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общества любителей российской словесности Евгений Пчелов, объясняя значение масштабной реформы орфографии 1918 года. Подробности...
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Должна ли Россия бояться «пяти глаз»

Внимание даже новозеландской разведки все больше переключается на РоссиюФото: Marcos Brindicci/Reuters
Одно из крупнейших в мире объединений спецслужб «Пять глаз» – англосаксонская организация во главе с США – усиливает свое внимание по отношению к Китаю и России. Что представляет собой эта организация, чем занимается – и какую угрозу она могла бы нести безопасности нашей страны? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Возможна ли в России старость в радость

Антон Крылов, журналист
Отдать отца или мать в «богадельню» – это почти то же самое, что сдать в детдом родного ребенка. Пойти на это можно только в ситуации нестерпимой нужды. Но даже в этом случае «отказника» осудят все, кто узнает. Подробности...
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Пора кончать с наградной бестолковщиной

Дометий Завольский, историк-архивист
Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как на компьютере открытки к 23 Февраля. У постсоветских дизайнеров талант: облицовочный камень делать похожим на пластмассу, а металл – на фантики. Подробности...
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Девушки с «России» из кремня и стали

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ дикие орангутанги нападают на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. Кажется, пора объяснить товарищам, что идея ПАСЕ себя изжила и не дает стране вообще ничего. Подробности...
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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          В «Искре» рассказали, что происходило после аварии «Союза»

             13 октября 2018, 17:07
          Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
          Текст: Анна Инсарова

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          Спасение корабля «Союз МС-10» произошло при помощи двигателей головного обтекателя, рассказал заместитель главного конструктора по космической технике Машиностроительного конструкторского бюро (МКБ) «Искра» Виктор Волчков.

          После аварии ракеты система аварийного спасения экипажа корабля «Союз МС-10» сработала автоматически, передает ТАСС слова Волчкова.

          По его словам, старт ракеты-носителя «Союз» до выведения ее на орбиту считается наиболее рискованным. Этот процесс поделен на этапы, в каждом из которых задействована определенная система спасения.

          «Логика работы системы спасения – в той или иной ситуации задействовать разные алгоритмы действия. На участке, когда идет полет штатный, задачу спасения космонавтов исполняет двигательная установка системы аварийного спасения (ДУ САС) – изделие 855М», – сказал он.

          ДУ САС при штатном полете сбрасывается на 114-й секунде.

          «На участке после сброса ДУ САС и до момента отделения головного обтекателя задачу увода корабля с космонавтами от аварийного носителя выполняет ракетный двигатель головного обтекателя. 11 октября как раз аварийная ситуация произошла на работе второй ступени, когда уже ДУ САС была сброшена, а головной обтекатель еще находился на ракете», – цитирует Волчкова РИА «Новости».

          Он отметил, что головной обтекатель сбрасывается на 180-й секунде полета.

          Во время аварийной посадки экипаж испытывал перегрузку в 6 g. При старте космонавты испытывают перегрузку в 1–7 g


          В то же время начальник производства МКБ «Искра» Сергей Рассохин рассказал о смещении сроков отправки на Байконур системы аварийного спасения для следующего пилотируемого корабля «Союз МС-11».

          «У нас планировался пуск в середине декабря, поставка на Байконур системы аварийного спасения должна была быть в 20 числах ноября... Сейчас мы вынуждены готовить ее на снаряжение в ближайшее время, чтобы поставить ее на Байконур. Точные сроки поставки на Байконур пока неизвестны», – сказал он.

          Генеральный директор МКБ Владимир Сорокин сообщил, что «Искра» разрабатывает систему аварийного спасения для космического корабля «Федерация», передает ТАСС.

          «Разработан эскизный проект, рассматривается несколько вариантов. Какой будет выбран, окончательного решения пока нет. «Искра» предложила свой вариант», – отметил он.

          По его словам, все зависит от того, с какого космодрома будет произведен старт.

          Ранее в субботу стало известно, что работы со следующей ракетой «Союз-ФГ» приостановлены для проверки на наличие тех же дефектов, что были на потерпевшей аварию ракете.

          Российский космонавт Сергей Прокопьев выложил в Сеть снимки, на которых запечатлена произошедшая в четверг авария ракеты-носителя «Союз-ФГ».

          В пятницу сообщалось, что система аварийного спасения отсоединила корабль «Союз МС-10» без участия экипажа. Комиссия по расследованию аварии «Союза» должна представить выводы к 25 октября.


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