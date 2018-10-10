В «Искре» рассказали, что происходило после аварии «Союза»

Спасение корабля «Союз МС-10» произошло при помощи двигателей головного обтекателя, рассказал заместитель главного конструктора по космической технике Машиностроительного конструкторского бюро (МКБ) «Искра» Виктор Волчков.

После аварии ракеты система аварийного спасения экипажа корабля «Союз МС-10» сработала автоматически, передает ТАСС слова Волчкова.

По его словам, старт ракеты-носителя «Союз» до выведения ее на орбиту считается наиболее рискованным. Этот процесс поделен на этапы, в каждом из которых задействована определенная система спасения.

«Логика работы системы спасения – в той или иной ситуации задействовать разные алгоритмы действия. На участке, когда идет полет штатный, задачу спасения космонавтов исполняет двигательная установка системы аварийного спасения (ДУ САС) – изделие 855М», – сказал он.

ДУ САС при штатном полете сбрасывается на 114-й секунде.

«На участке после сброса ДУ САС и до момента отделения головного обтекателя задачу увода корабля с космонавтами от аварийного носителя выполняет ракетный двигатель головного обтекателя. 11 октября как раз аварийная ситуация произошла на работе второй ступени, когда уже ДУ САС была сброшена, а головной обтекатель еще находился на ракете», – цитирует Волчкова РИА «Новости».



Он отметил, что головной обтекатель сбрасывается на 180-й секунде полета.

В то же время начальник производства МКБ «Искра» Сергей Рассохин рассказал о смещении сроков отправки на Байконур системы аварийного спасения для следующего пилотируемого корабля «Союз МС-11».

«У нас планировался пуск в середине декабря, поставка на Байконур системы аварийного спасения должна была быть в 20 числах ноября... Сейчас мы вынуждены готовить ее на снаряжение в ближайшее время, чтобы поставить ее на Байконур. Точные сроки поставки на Байконур пока неизвестны», – сказал он.

Генеральный директор МКБ Владимир Сорокин сообщил, что «Искра» разрабатывает систему аварийного спасения для космического корабля «Федерация», передает ТАСС.

«Разработан эскизный проект, рассматривается несколько вариантов. Какой будет выбран, окончательного решения пока нет. «Искра» предложила свой вариант», – отметил он.

По его словам, все зависит от того, с какого космодрома будет произведен старт.

Ранее в субботу стало известно, что работы со следующей ракетой «Союз-ФГ» приостановлены для проверки на наличие тех же дефектов, что были на потерпевшей аварию ракете.

Российский космонавт Сергей Прокопьев выложил в Сеть снимки, на которых запечатлена произошедшая в четверг авария ракеты-носителя «Союз-ФГ».

В пятницу сообщалось, что система аварийного спасения отсоединила корабль «Союз МС-10» без участия экипажа. Комиссия по расследованию аварии «Союза» должна представить выводы к 25 октября.