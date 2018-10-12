Комиссия по расследованию аварии «Союза» сказала, когда озвучит выводы

Комиссия по расследованию аварии «Союза» должна представить выводы к 25 октября, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник сообщил, что на работу комиссии отвели «две недели», то есть выводы должны быть представлены 25 октября, передает ТАСС.

Он добавил, что комиссия имеет достаточно данных для точного установления причины инцидента. В ее распоряжении «четыре важных источника информации: телеметрия, показания экипажа, видео разрушения первой ступени, снятое регистратором, установленным на ракете, и материальная часть – обломки первой и второй ступеней ракеты».

Также «будут исследованы технологические процессы при изготовлении отдельных деталей первой ступени», чтобы выяснить, «не было ли отступлений от конструкторской документации». Кроме того, специалисты выяснят, «где ракета была повреждена: на самом производстве на предприятии в Самаре или при сборке ракеты на Байконуре».

В первую очередь комиссия планирует опросить лиц, отвечавших за производство на РКЦ «Прогресс» и качество продукции в Роскосмосе в 2016 году, когда была выпущена ракета.

Ранее Роскосмос оценил шансы на дальнейшую эксплуатацию «Союз-ФГ».

Напомним, 10 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» произошла авария. На борту находились два члена экипажа, они выжили.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что один из блоков второй ступени при отделении зацепил центральный блок.