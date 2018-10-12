Роскосмос оценил шансы на дальнейшую эксплуатацию «Союз-ФГ»

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что ракеты-носители семейства «Союз-ФГ» в дальнейшем будут использоваться для запусков.

«Многие вопросы будут зависеть от результатов расследования. По первым оценкам, этих ракет не так много осталось, они, наверное, долетают свое. То есть они отслужат, если комиссия покажет, что они могут летать», – цитирует Крикалева ТАСС.

По его словам, если выводы комиссии покажут системные ошибки при создании ракет, то их придется доработать. Он также отметил, что космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг уже пообщались с членами комиссии.

«Что они знали, уже рассказали. Общение еще будет идти, потому что еще будут уточняться какие-то детали, будут задаваться вопросы – нормальное, рабочее общение будет продолжаться», – подчеркнул Крикалев.

Он также заявил, что следующий пилотируемый запуск к Международной космической станции (МКС) пока запланирован на декабрь 2018 года.

«У нас и был по плану декабрь, мы пока рассчитываем на эту дату. Конечно, все будет зависеть от результатов комиссии. Посмотрим, сейчас надо смотреть программу, там много причинно-следственных связей, наиболее вероятен следующий экипаж – космонавты, которые были дублерами, но будем уточнять», – рассказал Крикалев.

Директор Роскосмоса добавил, что выход в открытый космос для осмотра отверстия в пилотируемом корабле «Союз МС-09», отмененный из-за аварии «Союз-ФГ», будет осуществлен в будущем «по возможности».

«Посмотрим по возможности. Если будет возможность, то попробуем сделать. Не получится – будем думать, что делать дальше. Пока будем пытаться. В ноябре некому делать, потому что там один человек, а один выходить не может», – отметил Крикалев.

10 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» произошла авария. На борту находились два члена экипажа, оба выжили.

По предварительным причинам, авария могла произойти из-за того, что один из блоков второй ступени при отделении зацепил центральный блок.