Ракета «Союз-ФГ» с экипажем МКС стартовала с Байконура

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту в четверг стартовала с космодрома Байконур.

Для поисково-спасательного обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля на оперативные аэродромы в казахстанские города Байконур, Джезказган, Караганда и российский Горно-Алтайск перебазирована авиация Центрального военного округа, передает ТАСС.

На борту «Союза МС-10» находятся члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Менее чем через 10 минут после старта корабль отделится от верхней ступени ракеты и возьмет курс на полет к Международной космической станции, передает РИА «Новости».

Корабль доберется до МКС по короткой четырехвитковой схеме примерно за шесть часов.

Овчинин станет в декабре командиром МКС. Этот пост он примет от астронавта Европейского космического агентства немца Александера Герста. После Овчинина командиром станет российский космонавт Олег Кононенко.

Запуск посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации «Энергия», на котором изготавливают корабли «Союз». По этому случаю на головном обтекателе ракеты есть специальная наклейка.