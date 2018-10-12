Российский космонавт показал аварию «Союза» с борта МКС

Российский космонавт Сергей Прокопьев выложил в Сеть снимки, на которых запечатлена авария ракеты-носителя «Союз-ФГ»; они были сделаны на МКС из модуля «Купола» после выхода ракеты из атмосферы.

Прокопьев выложил снимки в Instagram.

«Видно, что произошло отделение от ракеты-носителя, далее визуальный контакт с кораблем был утерян», – написал он.

Ранее сообщалось, кто будет управлять МКС после возвращения экипажа «Союз МС-09».

Также после инцидента с кораблем «Союз МС-10» в НАСА заговорили о возможности отправки МКС в автономный безэкипажный полет.

В субботу в Роскосмосе опровергли данные о создании спецгруппы для изучения возможности консервации Международной космической станции.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах аварии «Союза», а также оценивала шансы на то, что МКС раньше запланированного срока затопят в океане.