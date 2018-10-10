Стало известно, кто будет управлять МКС после возвращения экипажа «Союз МС-09»

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, кто будет управлять МКС после возвращения экипажа корабля «Союз МС-09».

В НАСА напомнили, что в настоящий момент на земной орбите находятся члены экспедиции МКС-56/57 в составе трех человек – астронавт ЕКА Александер Герст, бортинженер НАСА Серена Ауньон и бортинженер Роскосмоса Сергей Прокопьев, которые продолжают исследовательскую работу в орбитальной лаборатории и техническое обслуживание станции в штатном режиме, передает ТАСС.

В американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства отметили, что экипаж МКС в безопасности, провизии достаточно, работы в избытке.

В НАСА рассказали, что участники программы МКС – рассматривают изменения, которые потребуется внести в план работы станции после аварии с кораблем «Союз МС-10».

По словам источника в ракетно-космической отрасли, экипаж МКС может вернуться на Землю в декабре, после чего до апреля на станции будут работать три человека – российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сан-Жак и американский астронавт Энн Маклейн, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на 20 декабря запланирован пуск пилотируемого корабля «Союз МС-11» с россиянином Олегом Кононенко, канадцем Девидом Сен-Жаком и американкой Энн Маклейн на борту.

Напомним, после аварии с кораблем «Союз МС-10» в НАСА заговорили о возможности отправки Международной космической станции (МКС) в автономный безэкипажный полет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о причинах аварии самой надежной из российских ракет-носителей – легендарной «Союз» модификации «ФГ», а также оценивала шансы на то, что МКС раньше запланированного срока затопят в океане.