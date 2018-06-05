На Байконур доставлен «Союз» для отправки грузов на МКС

На космодром Байконур прибыл пилотируемый корабль «Союз МС-10», на котором к Международной космической станции (МКС) вместо космонавта отправят грузовой контейнер.

Источник рассказал, что корабль прибыл утром во вторник на Байконур из подмосковного Королева, передает РИА «Новости».

После выполнения всех необходимых таможенных процедур железнодорожный состав с космическим кораблем будет переведен на площадку 254 космодрома, где с 8 июня специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» начнут его проверки после длительной транспортировки.

Отмечается, что в этот же день будут возобновлены проверки транспортного грузового корабля «Прогресс МC-09», который в данный момент находится на космодроме в режиме хранения.

Актуальный график пусков по пилотируемой программе предусматривает старт 10 июля грузового корабля «Прогресс МC-09».

После, 11 октября, должен стартовать пилотируемый корабль «Союз МС-10» с экипажем из россиянина Алексея Овчинина и американца Тайлера Ника Хейга.

31 октября будет осуществлен пуск грузового корабля «Прогресс МC-10», а 20 декабря – пилотируемого корабля «Союз МС-11» с экипажем из россиянина Олега Кононенко, канадца Девида Сен-Жака и американки Энн МакКлейн.

Посадки кораблей «Союз» с экипажами, работающими на МКС, намечены на 4 октября («Союз МС-08», космонавт Олег Артемьев, астронавты Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд) и 11-12 декабря («Союз МС-09», россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньён-Чэнселлор).

Ранее предполагалось, что запуск «Союза МС-10» увеличит численность российского экипажа МКС. Напомним, астронавты НАСА более чем на год утратят возможность командовать МКС: американский астронавт Эндрю Фейстел примет командование станцией в июне, а в октябре он передаст полномочия командира МКС немецкому астронавту Александру Герсту. После этого управлять станцией будут российские космонавты.

Напомним, 23 марта пилотируемый корабль «Союз МС-08» с экипажем из трех человек пристыковался к МКС в автоматическом режиме.

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем стартовала вечером 21 марта с космодрома Байконур. На МКС прилетели космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, а также бортинженеры, астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.