Космонавт объяснил отстранение астронавтов США от командования МКС

Ведущий специалист отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина Сергей Волков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что передача командования МКС космонавтам разных стран является стандартной процедурой.

«Это штатная процедура, которая предусмотрена регламентом. Есть такое понятие, как баланс вклада страны в строительство и эксплуатацию МКС. Это тоже определяет, когда и сколько раз какая страна-участница имеет своего представителя командиром МКС», – сказал Волков.

По его словам, имеется в виду «финансовые вклады». «У России сейчас есть 5 модулей, у американцев около 6, у европейцев и японцев – по одному модулю», – пояснил специалист.

Он добавил, что процесс регламентирован, передача станции идет, как передаче любого другого объекта. «Подписываются документы «Станцию сдал – станцию принял», это обычно делается за несколько дней до отлета командира станции домой. Это достаточно рутинная работа. Эти договоренности стран участниц, и никаких внештатных ситуаций, политических игр нет», – рассказал Волков.

Также эксперт заметил, что «основными странами» на МКС являются Россия и США, и в экипажах всегда есть представители этих стран. Космонавты остальных стран – участниц ЕС, Японии, Канады – присутствуют нерегулярно.

Ранее источник на Байконуре сообщил, что астронавты НАСА более чем на год утратят возможность командовать МКС. По его информации, американский астронавт Эндрю Фейстел примет командование станцией в июне, а в октябре он передаст полномочия командира МКС немецкому астронавту Александру Герсту. После этого управлять станцией будут российские космонавты.