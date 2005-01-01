Американские астронавты на год утратят возможность командовать МКС

Астронавты НАСА более чем на год утратят возможность командовать МКС, сообщил источник на Байконуре.

«Американский астронавт Эндрю Фейстел примет командование станцией в июне. Затем в октябре он передаст полномочия командира МКС немецкому астронавту Александру Герсту. На этом командование американцев на МКС прекратится как минимум на год-полтора», – цитирует источника «Интерфакс».

Также отмечается, что в декабре Александр Герст в свою очередь передаст командование МКС россиянину Алексею Овчинину, который в апреле 2019 года передаст пост командира другому россиянину Олегу Кононенко. Последний в июле 2019 года передаст полномочия российскому коллеге Олегу Скрипочке.

В октябре 2019 года, вслед за россиянами, командиром МКС станет итальянский астронавт Лука Пармитано.

Американские астронавты, по словам источника на Байконуре, смогут вернуть себе пост командира МКС не ранее 2020 года.